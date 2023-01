Des syndicats inquiets que le projet pétrolier de Bay du Nord ne profite pas à T.-N.-L.

Trades NL, une organisation qui rassemble 16 syndicats du secteur de la construction et du bâtiment, explique avoir lancé Construisez ici . Cette campagne vise à rassembler citoyens et entreprises pour faire pression sur le gouvernement provincial qui négocie un accord sur les bénéfices avec le porteur du projet, le norvégien Equinor.

Le président-directeur général de Trades NL, Darin King, estime qu’Equinor envoie des signaux forts qu’il veut construire en dehors de la province des composants du navire de production, de stockage et de déchargement qui sera utilisé pour exploiter le gisement de Bay du Nord, à 500 km à l'est de Terre-Neuve et à une profondeur de 1200 mètres.

Darin King, président-directeur général de Trades NL, refuse que les emplois créés par le chantier de Bay du Nord soient délocalisés. Photo : (CBC) / Terry Roberts

Quand vous lisez leurs déclarations d’intérêt, c’est assez clair que leur intention est de faire tout le travail en dehors de la province et de limiter le travail local aux modules sous-marins et aux raccordements associés , explique Darin King, dont l’organisme revendique 18 000 membres.

Un scénario pareil serait dévastateur économiquement pour Terre-Neuve-et-Labrador et éroderait les compétences de la main-d'œuvre locale qui a une longue histoire de fabrication de modules pour des navires de ce type, selon M. King.

Le navire de production de Bay du Nord serait similaire à ceux utilisés dans les anciens champs pétrolifères extraterritoriaux de Terra Nova et White Rose. Selon Darin King, de 70 % à 90 % des modules de ses navires ont été fabriqués à Bull Arm et Marystown, créant entre 1000 et 1500 emplois lors des phases de construction.

Il estime qu’un scénario similaire devrait être requis par la province pour la construction du navire de Bay du Nord. Nous avons prouvé nos capacités à effectuer le travail dans la province à plusieurs reprises , assure M. King.

Négociations en cours entre Equinor et le gouvernement

Le mégaprojet pétrolier de 60 puits a vu sa production estimée exploser passant de 300 millions de barils à 500 millions l’année dernière. Ces estimations pourraient entraîner des milliards de dollars en redevance pour la province.

Equinor a annoncé que les premiers barils pourraient être extraits d’ici la fin de décennie. Mais avant de pouvoir démarrer les extractions, le géant norvégien doit trouver une entente sur les redevances de Bay du Nord avec le gouvernement provincial.

Ces négociations sont en cours. Le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, Andrew Parsons, n’a pas voulu s’étendre sur l’avancée des discussions, mais a pris position.

« Ce n’est pas un projet norvégien, c’est un projet de Terre-Neuve-et-Labrador. Le pétrole restera dans le sol si nous n’obtenons pas les bons avantages pour la province » — Une citation de Andrew Parsons, ministre provincial de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie

Andrew Parsons est ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La coque du navire doit être construite à l’étranger, mais pour le ministre l’objectif est de faire construire les modules et faire d’autres travaux ici .

Equinor a répondu à nos confrères de CBC par voie de communiqué qu’il est trop tôt pour que l’entreprise ait conclu un accord sur la construction et le calendrier de fabrication .

Le géant pétrolier explique être engagé à investir dans les communautés où nous travaillons . Nous comprenons qu’il est essentiel de maximiser les avantages locaux et de respecter l'Accord atlantique, tout en veillant à ce que le projet soit compétitif pour une décision d'investissement finale .

Equinor affirme également que les nouvelles découvertes de pétrole vont faire augmenter la quantité de travaux de fabrication de manière significative .