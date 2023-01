Pas de changement aux mesures de sécurité dans la plupart des bibliothèques de Winnipeg

Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place à la bibliothèque du Millénaire après l’agression mortelle au couteau survenue dans l’établissement le 11 décembre dernier.

Les données montrent que 14 des 20 bibliothèques gérées par la Ville ont connu une augmentation du nombre d’incidents en 2022 comparé à leur dernière année de fonctionnement avant la pandémie.

Par exemple, le nombre d'incidents rapporté à la bibliothèque Osborne est passé de six en 2019 à 43 en 2022.

Parmi les incidents rapportés en 2022, il y a eu deux agressions, six incidents de menace, deux incidents de harcèlement, trois incidents d’abus verbal et deux incidents d’intoxication.

Le chef des Services généraux auprès de la Ville de Winnipeg, Michael Jack, indique que la Ville étudie de près les enjeux autour de la sécurité dans ses bibliothèques, mais que pour l'instant, les mesures de sécurité resteront les mêmes dans la plupart de ces succursales.

Le président de la section 500 du Syndicat canadien de la fonction publique, Gord Delbridge, souligne que l’augmentation des incidents de menaces ou d’intimidation n'est pas limitée aux bibliothèques. Elle inclut d’autres installations comme les piscines et les arénas.

Gord Delbridge indique que d’autres employés impliqués dans les services publics, comme les opérateurs du 311, subissent de plus en plus de violence verbale .

Même si l'installation d'un détecteur de métal et la présence de la police sont nécessaires à la bibliothèque du Millénaire, M. Delbridge estime que les employés ne veulent pas voir les mêmes mesures de sécurité dans d’autres installations .

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, est du même avis.

Je ne veux pas de policiers dans toutes les bibliothèques, à long terme. J’espère que nous n’en arriverons pas là , indique-t-il.

La sécurité avant tout

L’auteure du livre pour enfants Just Like You, Marilyn Gill, fréquente plusieurs succursales, dont celles d’Osborne, de Fort Garry, de West Kildonan et de Transcona.

Elle affirme qu’elle se sent toujours en sécurité en fréquentant les succursales des bibliothèques municipales.

Marilyn Gill se sent toujours en sécurité en fréquentant les succursales des bibliothèques municipales. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

Je n’ai jamais vraiment senti qu’il était nécessaire de faire quelque chose comme à la bibliothèque du Millénaire , mentionne-t-elle.

Bien qu’elle ne se soit jamais sentie en danger en se rendant à la bibliothèque du Millénaire, Mme Gill dit qu’elle comprend pourquoi le personnel souhaite une sécurité accrue.

