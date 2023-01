Un retour attendu du Festival des Hivernants à Sept-Îles

« Les préparatifs avancent bien. On veut avoir quelque chose de festif, qui chauffe le cœur dans la période froide de février-mars. » — Une citation de Isabelle Méthot, directrice générale de Tourisme Sept-Îles

La directrice générale de Tourisme-Sept-Îles explique que son équipe est motivée, après deux évènements annulés en raison des mesures sanitaires.

Deux ans, ça peut paraître long quand on vient pour repartir la machine. Notre équipe est prête, on est motivé, on a hâte de rencontrer les gens et de faire vivre à nouveau le festival , lance Isabelle Méthot.

Florent Vollant faisait partie de la programmation du 5e Festival des Hivernants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Courtoisie: Festival des Hivernants

Toutefois, elle déplore que le financement du festival n’est pas encore complété.

On est encore là-dedans, à contacter les entreprises et à cogner aux portes. On se croise les doigts pour que tout débouche , ajoute Isabelle Méthot.

Un festival à saveur de myrique baumier et de baie de genévrier

La Microbrasserie St-Pancrace s’associe à nouveau au Festival des Hivernants cette année. La microbrasserie a dévoilé mardi La Traite, une nouvelle bière pale ale nordique brassée avec le thé de myrique baumier et la baie de genévrier.

André Morin, directeur de production et copropriétaire de la microbrasserie St-Pancrace. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

Le produit a été développé en partenariat avec Tourisme Sept-Îles, avec pour but qu’ il goûte le festival , explique le directeur de la production de la Microbrasserie St-Pancrace, André Morin.

L’équipe de Boire Côte-Nord, qui rassemble les brasseries de la région, sont également partenaires de l’événement et proposeront une offre brassicole nord-côtière sur le site.