Daryl Watts deviendra la joueuse la mieux payée dans le hockey féminin

Watts, 23 ans, a signé un contrat de deux ans, jeudi, avec Toronto dans la Premier Hockey Federation (PHF), seule ligue de hockey féminin professionnel en Amérique du Nord, mais on ignorait alors quel salaire elle empocherait.

Puisqu'elle a rejoint l'équipe à mi-chemin dans la saison 2022-23, elle n'obtiendra que quelque 36 000 $ pour le reste du calendrier actuel. Les 200 000 $ qu'elle touchera l'an prochain, dans le cadre de la saison 2023-24, lui permettront cependant de pulvériser l'ancien record établi par Mikyla Grant-Mentis.

Grant-Mentis avait signé un contrat de 100 000 $ pour un an avec les Beauts de Buffalo l'an dernier. Watts obtiendra le double.

Ça signifie beaucoup pour moi , confie-t-elle à Radio-Canada.

Le monde du hockey féminin se bat depuis longtemps. De pouvoir mettre de l'avant une rémunération aussi faramineuse comme ça, j'espère que ça donnera espoir aux jeunes filles au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Elles auront maintenant des modèles bien payées pour jouer au hockey.

Comme beaucoup de hockeyeuses, Watts a contemplé la retraite à sa sortie des rangs universitaires l'an dernier. En fait, je les ai rangés mes patins , précise-t-elle. Alors qu'elle devait entreprendre des études supérieures, elle a cependant choisi de reprendre son sport quand elle a eu vent que la PHF comptait hausser son plafond salarial à 2 millions de dollars canadiens l'an prochain.

Ç'a été un point tournant pour moi. En discutant avec ma famille, on a compris qu'il était désormais possible de faire beaucoup d'argent à un jeune âge en jouant au hockey. J'aurais été folle de ne pas m'y remettre et de faire le sport que j'adore tout en étant bien payée , raconte-t-elle.

« J'espère que ce contrat va pousser le hockey (féminin) dans le bonne direction en ce qui a trait à la compensation des joueuses. » — Une citation de Daryl Watts, attaquant du Six de Toronto

Watts a conclu en mars dernier une belle carrière universitaire. Gagnante du trophée Patty Kazmaier remis à la meilleure joueuse de la NCAA à sa toute première saison, en 2018, elle a aussi été sacrée championne de la NCAA avec l'Université du Wisconsin en 2021. En l'espace de cinq ans dans les rangs universitaires, elle a inscrit 297 points en 172 rencontres.

Le retour au jeu n'a pas été simple ces derniers jours, assure-t-elle. En deux matchs avec le Six, elle a cependant déjà enregistré une mention d'aide et promet d'en obtenir bien plus.