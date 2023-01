Cours suspendus et routes enneigées au Bas-Saint-Laurent

La tempête hivernale qui doit amener de 20 à 30 centimètres de neige sur le Bas-Saint-Laurent force la suspension des cours dans les centres de services scolaires (CSS) des Phares, de Kamouraska–Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs.

La majorité des services de garde demeurent ouverts, excepté pour ceux du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

De son côté, l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) indique par communiqué que les services sur le campus de Rimouski sont fermés cet avant-midi. Les cours qui étaient déjà prévus en mode virtuel sont toutefois maintenus. La situation sera réévaluée en fin d'avant-midi concernant le reste de la journée.

Les cours sont aussi suspendus aux cégeps de Rimouski et de La Pocatière pour l'avant-midi et l'après-midi; la situation sera évaluée plus tard pour les cours du soir. Au Cégep de Rivière-du-Loup, les cours sont suspendus ce matin, mais une décision est à venir concernant le reste de la journée.

Les déneigeurs étaient à pied d'oeuvre très tôt jeudi matin afin de dégager les rues et les trottoirs à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Mathieu Berger

Des déplacements à prévoir

Sur le réseau routier, la chaussée est enneigée partout et la visibilité est réduite dans les secteurs situés le long du littoral. La prudence est de mise pour les automobilistes, particulièrement dans le Témiscouata, où la visibilité est nulle par endroits.

À la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout, la traversée prévue à 8 h jeudi matin a été devancée à 7 h en raison des conditions de navigation défavorables. Pour l'instant, la traversée de Baie-Comeau vers Matane à 17 h est maintenue.

Neige, poudrerie et déferlement de vagues

Des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur pour tout l'Est-du-Québec. De 20 à 30 centimètres de neige sont attendus ainsi que des vents allant jusqu'à 70 km/h, ce qui risque de causer de la poudrerie. Contrairement à d'autres secteurs de la province où la neige pourrait se changer en pluie, la région devrait être épargnée et les précipitations devraient demeurer sous forme de neige, selon Environnement Canada.

La région pourrait cependant être touchée par des déferlements de vagues le long des côtes à la fin de la journée, lorsque la marée sera haute. Les secteurs de Rimouski, Mont-Joli et Matane sont notamment visés par des avertissements d'onde de tempête.