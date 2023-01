Des viviers à homards dans le collimateur de la Nouvelle-Écosse

Confronté à des cas récents d'entreposage et de vente illégale de homards, le ministère des Pêches de la Nouvelle-Écosse tente d'empêcher les coupables de poursuivre leurs activités.

Le propriétaire de Fisher Direct, un vivier à homards situé à Shag Harbour, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, se bat pour rester maître de son entreprise.

Tyler Nickerson est parvenu à convaincre le juge Pierre Muise, le 2 décembre dernier, de renverser temporairement une interdiction ministérielle de s'impliquer dans les affaires de son entreprise pendant deux ans.

Le ministre provincial des Pêches et de l'Aquaculture, Steve Craig, a prononcé cette interdiction fin novembre, après que Tyler Nickerson a été condamné à payer une amende de 15 000 dollars ainsi qu'une contribution à un fond fédéral pour l'environnement à cause d'une infraction à la Loi fédérale sur les pêches.

En effet, en 2018, les agents des pêches ont trouvé dans le vivier de Fisher Direct 48 homards provenant de la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles autochtones, dont la vente est illégale.

Des pêcheurs demandent une peine plus sévère

Dans une déclaration sous serment, Tyler Nickerson a indiqué qu'il craint que si l'interdiction ministérielle entre en vigueur, son entreprise de 55 personnes ne survive pas.

Le homard rapporte plusieurs centaines de millions de dollars par an. Photo : Radio-Canada

En revanche, le président de l'association de pêcheurs commerciaux Unified Fisheries Conservation Alliance, Colin Sproul, estime que l'interdiction de deux ans ne va pas assez loin. Il souhaite une révocation pure et simple du permis d'achat et de transformation de Tyler Nickerson.

L'interdiction ministérielle est suspendue jusqu'à mai prochain tandis que Tyler Nickerson attend que son appel de cette interdiction soit entendu.

Double suspension

Une autre entreprise est dans le collimateur du ministère des Pêches de la Nouvelle-Écosse : en mars prochain, l'entreprise Atlantic ChiCan devra respecter une interdiction d'acheter du homard pendant deux semaines après avoir été reconnue coupable, en 2021, d'avoir fait passer du homard américain pour du homard canadien.

Par ailleurs, l'entreprise conteste une suspension de 21 jours, applicable en décembre prochain, due à la découverte de femelles oeuvées et de homards trop petits dans son entrepôt de l'île de Cape Sable en 2019.

Le chef de l'exploitation, John Crandle Nickerson, a été recruté après que l'entreprise ait eu des problèmes pour avoir enfreint la réglementation fédérale. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Le chef de l'exploitation, John Crandle Nickerson, affirme que depuis, l'entreprise a fait le ménage dans ses activités et renvoyé les responsables.

Le ministre des Pêches et de l'Aquaculture n'a pas commenté l'affaire, mais un porte-parole a indiqué que les lois et les règlements de la province visent notamment à protéger l'intégrité de la chaîne de valeur des produits de la mer et que le gouvernement s'en prendra à tout détenteur de permis qui porte atteinte à cette chaîne de valeur.

Avec les informations de Paul Withers, de CBC