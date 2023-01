La NASA et le Pentagone créeront une fusée à propulsion nucléaire pour aller sur Mars

Le patron de l'agence spatiale, Bill Nelson, a déclaré s'associer avec l'agence de recherche de l'armée américaine, DARPA, pour développer et tester une technologie avancée de propulsion nucléaire thermique dès 2027 .

Avec l'aide de cette technologie, les astronautes pourraient voyager vers et depuis l'espace profond plus rapidement que jamais , une capacité nécessaire pour conduire des missions habitées vers Mars, a-t-il dit, cité dans un communiqué.

La DARPA, bras scientifique de l'armée américaine, est à l'origine de nombreuses innovations du 20e siècle, dont Internet.

Selon la NASA, une fusée à propulsion nucléaire thermique pourrait être de trois à quatre fois plus efficace que les fusées à combustible classique et réduirait le temps de trajet, un élément essentiel pour se rendre sur la planète rouge.

Dans une fusée à propulsion nucléaire thermique, un réacteur nucléaire à fission produit de très hautes températures.

Cette chaleur est transférée à un combustible liquide, transformé en gaz, et – comme dans une fusée conventionnelle – celui-ci est expulsé dans une tuyère pour fournir la poussée.

La DARPA et la NASA ont une longue histoire de fructueuses collaborations , a déclaré la directrice de l'agence militaire de recherche Stefanie Tompkins, citant comme exemple la fusée Saturne V, qui a envoyé les missions Apollo sur la Lune.

Le développement de ce nouveau type de lanceur sera crucial pour transporter de manière plus rapide et efficace du matériel sur la Lune et, par la suite, des personnes sur Mars , a-t-elle ajouté.

La NASA avait mené des tests d'une fusée nucléaire il y a plus de 50 ans, mais le projet avait été interrompu en raison de coupes budgétaires et des tensions de la guerre froide.