Augmentation des vols de véhicules à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) dit faire face à une importante recrudescence de vols de véhicules et certains modèles sont plus susceptibles d'intéresser les contrevenants.

Depuis quelques mois, il y a au moins un vol de véhicule par semaine sur le territoire de Lévis, rapporte le porte-parole du SPVL, Jean-Sébastien Levan.

« Les gens ont tendance à avoir un faux sentiment de sécurité dû au fait qu’ils vont demeurer dans un quartier résidentiel où il n’y a pas nécessairement d’interventions policières souvent. » — Une citation de Jean-Sébastien Levan

Parmi les modèles les plus volés, le SPVL note le Honda CRV, le Jeep Grand Cherokee, le Jeep Wrangler, le Dodge Ram, le Ford F150, les Lexus NX et RX ainsi que les Toyota Tacoma et Highlander.

Ce sont des modèles populaires auprès des acheteurs. Ces modèles, on les vole parce qu’il y a une grande demande au niveau des pièces. Des modèles aussi de luxe, comme Lexus, sont très prisés pour l’exportation , affirme le rédacteur du Guide de l’auto, Benoit Charette.

« On remarque que la plupart des véhicules volés ont moins de quatre ans. C’est assez révélateur parce que ce sont des véhicules qui sont équipés de clés électroniques et il y a beaucoup de vols en ce moment avec des amplificateurs d’ondes. » — Une citation de Benoit Charette, rédacteur du Guide de l'auto

Selon le vice-président au développement des affaires et distribution chez Repérage Tag Tracking, les vols de véhicules sont actuellement en augmentation au Canada. Son entreprise vend des systèmes de repérage et de récupération de véhicules volés dont les services sont de plus en plus en demande.

C’est incroyable. Ce n’est pas juste au Québec, mais aussi en Ontario. On voit une augmentation de 65 à 70 %. C’est vraiment un fléau, c’est devenu un phénomène. Le Québec est un endroit choisi par les voleurs internationaux et la demande ne cesse d’augmenter , dit Freddy Marcantonio.

Quelques conseils

La SPVL recommande aux propriétaires de véhicules d’utiliser un dispositif antivol de volant, de garer les automobiles dans un garage verrouillé ou de prioriser un stationnement éclairé et en file indienne si le véhicule doit être garé à l’extérieur.

Les véhicules devraient être verrouillés à tout moment et les porte-clés ne devraient pas être près des portes d’entrée ou de garage, mais plutôt déposés dans un sac ou une boîte en métal pour bloquer le signal.

Le SPVL conseille également d’installer un système d’alarme qui avertit lorsque la porte d’une voiture est ouverte et d’installer un système GPS qui ne peut pas être facilement détecté par un bloqueur de signal GPS.

Le Service de police de la Ville de Québec affirme que la problématique n’est pas aussi importante sur la Rive-Nord actuellement.