Prévention du suicide : De l’uniforme au désir d’en finir

Lancé à l'automne dernier, l'ouvrage est un récit à travers son propre vécu pour expliquer comment voir les signes avant-coureurs chez les collègues de travail, mais, surtout, comment aller rapidement vers les bonnes ressources.

En 29 ans de service au SPVM , Martine Laurier dit avoir vécu deux crises suicidaires qui l'ont menée à deux hospitalisations.

Martine Laurier a failli mettre fin à ses jours en 1999 avec son arme de service. Aujourd'hui retraitée, l'ancienne policière du SPVM fait du suicide une cause qu'elle porte pour ses collègues encore en service. Photo : Radio-Canada / Coutoisie

Reconnaissante d'être encore en vie, elle n'a jamais oublié que ce sont des collègues qui l'ont empêchée de mettre fin à ses jours avec son arme de service.

Aujourd'hui, quand je fais mes tournées dans les services de police, je suis capable de connecter avec ceux et celles qui sont dans le tunnel de noirceur , affirme la policière retraitée, devenue autrice et spécialiste en santé mentale et prévention du suicide.

« Quand tu fais une crise suicidaire, ce n'est jamais à cause d'une situation. J'explique ça en conférence que c'est comme une charrette que l'on remplit avec le temps. Et soudainement, il y a une roue qui débarque, une deuxième, une troisième, et rien ne va plus. » — Une citation de Martine Laurier, policière retraitée au SPVM et spécialiste en prévention du suicide

En 1999, elle est en instance de divorce parce qu'elle vit de la violence conjugale. Les tuiles dans sa vie privée ne cessent de lui tomber sur la tête.

Puis survient une rencontre disciplinaire pour un commentaire raciste devant des collègues à la suite d'une manifestation qui dégénère au centre-ville de Montréal où un policier perd un œil. Un collègue rapporte ses propos.

Je n'avais pas une vie équilibrée. Je n'avais que des problèmes. La seule chose qui m'apportait de la fierté, c'était ma job. Et là, je venais de perdre la confiance de mes boss , se souvient-elle.

Et là, durant toute la nuit, j'ai dérapé. Je suis plongée dans une crise d'anxiété. Le cœur me débat. J'ai froid, j'ai chaud. Je suis emportée par une tornade d'émotions. Le lendemain matin, j'appelle au bureau pour dire que je n'entrerai pas au travail , ajoute l'ancienne policière.

Martine Laurier aura la chance qu'une collègue policière, qui connaissait son état d'esprit depuis des mois, demande à faire ouvrir son casier pour constater que son arme de service n'est pas avec son uniforme.

Elle a aussitôt dit au sergent en devoir qu'il fallait venir chez moi en urgence. Je venais d'aller reconduire mes enfants à l'école et mes rideaux étaient fermés quand ils ont cogné à ma porte. Mes collègues sont entrés et m'ont enlevé mon arme de service de mes mains , relate-t-elle encore avec émotion.

Immédiatement, elle a été reconduite en psychiatrie à la Cité de la santé à Laval, où elle est restée le temps de retrouver un équilibre mental.

« Au Québec, nous avons déjà plusieurs ressources pour venir en aide aux gens suicidaires. Ce qu'il n'y a pas, c'est l'encadrement pour mener les personnes en détresse psychologique vers les ressources. Il y a un grand vide dans la façon d'offrir un suivi aux plus vulnérables » — Une citation de Martine Laurier, policière retraitée et spécialiste en prévention du suicide

Depuis sa retraite du SPVM en 2017, elle a fait de la prévention du suicide la cause de sa vie. Depuis les cinq dernières années, elle a multiplié les conférences dans plusieurs corps policiers au Québec.

Bien que les chiffres ne soient pas officiellement compilés publiquement par les services de police, les différents syndicats de policiers estiment à près d'une trentaine le nombre de policiers qui se sont suicidés au Québec depuis 2010.

En 2020, elle a reçu la Médaille du service méritoire du Canada pour son travail de sensibilisation en matière de prévention du suicide et de santé mentale auprès des policiers du SPVM .

Une profonde reconnaissance envers Fady Dagher

Lorsqu'elle a surmonté cette crise suicidaire, elle a réfléchi sur ce qui a fait la différence entre elle et d'autres collègues qui étaient passés à l'acte.

Je me demandais pourquoi suis-je encore en vie alors que d'autres ne sont plus là? Je n'étais pas plus intelligente qu'eux. J'ai surtout réalisé que j'avais eu la chance d'avoir un entourage sensible aux signes avant-coureurs , explique Martine Laurier.

À l'époque, le SPVM était en train de développer un programme pour les aider à intervenir auprès de la population en détresse psychologique.

Je me suis dit, avant d'utiliser les policiers à aider les gens en détresse, on peut-tu commencer par les aider eux-mêmes avant tout? lance-t-elle.

« Quand tu entres dans la police, on te dit que, dès que tu mets l'uniforme, de délaisser tes émotions pour te protéger des événements difficiles que tu dois gérer. En revanche, on développe un déficit de compassion et on finit même par oublier ses propres émotions. On oublie qu'avant de joindre la police, on était un être humain comme tout le monde. Quand on en a trop, on frappe le mur. » — Une citation de Martine Laurier, policière retraitée et spécialiste en prévention du suicide

Le directeur du SPVM, Fady Dagher, a soutenu Martine Laurier à développer des programmes de prévention du suicide au sein du SPVM alors qu'il avait un grade d'inspecteur. Photo : Radio-Canada

Martine Laurier se réjouit de la nomination de Fady Dagher comme directeur du Service de police de la Ville de Montréal.

Avec l'approbation de son commandant, elle livre une première conférence devant la haute direction et des policiers sur la prévention du suicide.

Inspecteur à l'époque, Fady Dagher est présent dans la salle et participe à l'ovation des troupes à la toute fin. C'est alors qu'elle entreprend une tournée des postes de quartier.

Fady a fini par me rencontrer. Il m'a demandé officiellement d'écrire un projet pour aider les policiers en détresse dans les rangs du SPVM . Je lui avais dit non, parce que je voyais ça trop demandant pour le peu d'impact que ça aurait. J'avais déjà 25 ans de service et je croyais que ça tomberait entre deux chaises. Il a insisté pour que je lui fasse confiance , partage la policière maintenant à la retraite.

Chose promise, chose due, le projet rédigé par Martine Laurier a pris son envol au lieu de mourir au feuilleton.

Fady a soutenu mon projet. Il l'a même fait remonter jusqu'à Marc Parent, qui était le directeur de l'époque. J'ai ainsi pu tenir près de trois cents ateliers de prévention dans toutes les équipes à la police de Montréal. Je pouvais parler de mon vécu avec un intervenant spécialisé en santé mentale.

Partager mon vécu a résonné dans le cœur de plusieurs collègues de travail. Ce qui s'est dit et partagé en privé me touche encore aujourd'hui , lance-t-elle en fin d'entrevue.

Finalement, elle recommande surtout aux aspirants-policiers d'être sensibles à leur bien-être et ceux de leurs collègues. La prévention du suicide, soutient Martine Laurier, c'est la cause de tous et toutes.