La hausse des loyers en résidence universitaire à l’UBC dépasse la norme provinciale

L’Université explique que la hausse du loyer dépend du type de logement. L’augmentation sera moins importante pour les logements pour familles et les immeubles plus vieux et plus importante pour les nouvelles résidences.

Les augmentations prévues sont bien plus importantes que la hausse maximale permise par la province pour les locations résidentielles.

En septembre, la Colombie-Britannique a annoncé que la hausse de loyer maximale permise pour 2023 est de 2 % avec 3 mois de préavis.

Les logements étudiants possédés ou gérés par des établissements d’enseignement ne sont par contre pas couverts par la Loi sur la location résidentielle de la Colombie-Britannique.

Coût de la vie

Plusieurs étudiants remettent en question cette décision, car plusieurs d'entre eux doivent déjà concilier études et travail pour réussir à payer leurs factures.

Kevin Cui, un étudiant de deuxième année en génie civil affirme qu’il devra accepter des quarts de travail supplémentaires pour arriver à joindre les deux bouts.

Je pense qu’ils espèrent compenser les deux ans de gel de loyer que nous avons eu pendant la pandémie, mais je ne crois pas que c’est une bonne décision de l’Université alors que l’inflation est à un niveau jamais vu, déclare l’étudiant.

Des étudiants de l'Université de la Colombie-Britannique ont manifesté cet automne pour réclamer que l'établissement en fasse davantage pour réduire l'insécurité alimentaire. Photo : Radio-Canada / Corey Bullock

L’institution admet que sa décision vise à rattraper le gel des loyers des deux dernières années en raison de la pandémie.

L'Université explique également que cette augmentation est nécessaire pour faire face à l'inflation et la hausse des coûts d'exploitation.

À lire aussi :

Voici ce que les Britanno-Colombiens doivent s’attendre à payer plus cher en 2023

Avec les informations de Sohrab Sandhu