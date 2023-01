Halifax Transit annule des trajets et diminue la fréquence de certains autobus

À partir du 27 février, le service sera temporairement suspendu sur trois itinéraires, les horaires seront ajustés sur trois autres itinéraires et 105 trajets seront supprimés de 30 itinéraires.

Les trajets 41, 178 et 179 seront abolis et les horaires seront entre autres changés sur les itinéraires 6, 21 et 54.

Halifax Transit affirme qu'aucune communauté ne perdra complètement son service d’autobus à cause des changements.

Ce n’est pas la première fois qu’Halifax Transit diminue son service de transport par manque de personnel.

La municipalité a du mal à recruter et à retenir les chauffeurs d'autobus.

Dans un communiqué de presse, un porte-parole municipal dit que 35 nouveaux chauffeurs ont été embauchés et formés entre septembre et décembre, et que l'embauche se poursuit avec de nouveaux cours de formation offerts toutes les trois semaines.

Le syndicat qui représente les chauffeurs a déjà expliqué que les salaires et les conditions de travail entraînent des problèmes de recrutement et de rétention.

Cette récente réduction de service des autobus restera en place jusqu'à la fin de l'été.

La municipalité affirme que si le recrutement se poursuit au rythme actuel, le service de transport en commun devrait revenir à ses niveaux habituels d'ici là.