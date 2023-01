Terre libre, une exposition mère-fille pour venir en aide aux Ukrainiens

Vera Kostenko est née à Zaporijhia dans le sud-est de l'Ukraine. Sa fille Angélique Shiterrer, 14 ans, est originaire de Dnipro, ville gravement frappée par les horreurs de la guerre.

Mais cette guerre, elle ne l'a pas connue. Les souvenirs qu'elle garde de l'Ukraine sont doux, beaux et pleins de lumière, ce qu'elle partage dans ses coups de pinceau.

Les coups de pinceau de la jeune Angélique Shitterer donnent vie aux paysages de la commune urbaine de Verkhovyna dans l'ouest de l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Elles sont installées au Nouveau-Brunswick depuis quelques années, une terre d'accueil bien éloigné du conflit qui sévit depuis près d'un an à 7400 km de leur nouvelle maison.

Nous sommes un peu dans un état transitoire puisqu'il y a la guerre là-bas et nous sommes ici et notre vie est plutôt tranquille. D'un autre côté on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ce qui nous aide c'est de pouvoir garder les beaux souvenirs que nous avons de l'Ukraine avant la guerre et nous voulons bien sûr voir notre pays refleurir , mentionne Vera Kostenko.

Le geai bleu peint par Vera Kostenko représente sa terre d'accueil du Canada. La partition peinte derrière représente l’hymne national ukrainien. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Il y'a même quelques œuvres ici qui combinent nos racines ukrainiennes et notre vie au Canada. C'est le cas de la représentation du geai bleu. C'est un symbole de nouveau départ et de liberté. Pour ce tableau, j'ai aussi utilisé les notes de la partition de l'hymne national ukrainien pour faire le lien avec le geai bleu qui me fait penser à la musique et à l'été , mentionne Vera Kostenko.

Elle ajoute que l'arrivée constante [du geai bleu] dans mon jardin me rappelle que l'homme fait partie d'un écosystème fragile et que nous devons protéger la nature. La nature également a subi beaucoup de dégâts collatéraux à la guerre .

Il est possible de retrouver des œuvres de toute sorte dans l'exposition Terre Libre. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Loin des yeux, mais près du cœur, elles ont décidé il y a quelque temps de mettre sur pied une exposition qui viendrait dans un premier temps célébrer la grandeur et la beauté de l'Ukraine et qui dans un deuxième pourrait apporter une aide financière aux gens dans le besoin.

Angélique Shiterrer peint depuis qu'elle a trois ans. Passion qu'elle a développée lorsqu'elle habitait à Paris. Photo : Gracieuseté de Vera Kostenko

Les œuvres que l'on retrouve dans l'exposition Terre libre ont toutes été réalisées soit par Vera Kostenko ou Angélique Shiterrer. Cette dernière a débuté la peinture très jeune alors qu'elle habitait à Paris, où dès l'âge de trois ans elle se rendait au cours de peinture près du Musée du Louvre.

Un portrait d'un jeune soldat ukrainien. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Bien des années plus tard, Angélique poursuit ses élans de pinceaux et plusieurs techniques sont mises de l'avant dans l'exposition, comme de la peinture à l’acrylique ou à l’huile, sous différents procédés.

Les œuvres de l'exposition Terre Libre mettent en lumière les beautés de l'Ukraine, les traditions et l'union de la communauté. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Les sujets des peintures qui sont présentées sont variés, mais ils ont tous le même fil conducteur, ils permettent de voir l'Ukraine dans une optique positive, de montrer aux yeux du monde que l'Ukraine c'est beaucoup plus que seulement un lieu de conflit.

On retrouve plusieurs images différentes de fleurs dans les œuvres des deux artistes. Photo : Jérémie Tessier-Vigneault

Les différentes toiles permettent de faire voyager, d’en apprendre un peu plus sur la culture ukrainienne, de se plonger dans la beauté des paysages et de faire connaître les différentes traditions de la famille.

Cette œuvre représente un arbre de la vie " rushnyk ". Une représentation d'une broderie en pointe de croix transmise par la grand-mère de Vera Kostenko. Photo : Gracieuseté de Vera Kostenko

Le talent d'Angélique pour la peinture s'est également transmis de génération en génération. En plus de jouer du piano très habilement, la jeune adolescente passe la grande majorité de son temps à peindre.

Ce qui l'inspire particulièrement, ce sont les souvenirs de sa mère. Vera Kostenko va lui montrer des photos, lui parler d'un lieu, d'une ambiance, de sa nostalgie et Angélique se met aussitôt à étendre les couleurs sur la toile.

l'œuvre « Light of Hope » par Angélique Shiterrer. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Après la prise de la Crimée, nous ne sommes plus retournées en Ukraine. Donc ma fille apprend à connaître le pays à travers des reportages, des photos de mon album, ou ce que lui racontent mes grands-parents. De cette manière, elle peut se plonger dans la culture et dans la nature de notre pays et ensuite l'exprimer en peinture , affirme Vera Kostenko.

Il arrive même à quelques occasions que les deux artistes travaillent sur la même toile ou que l'une complète celle de l'autre.

Des fonds pour soutenir l'Ukraine

30 % des recettes de la vente des œuvres seront envoyés vers l'Ukraine par le biais de l'assistance du club ukrainien de Moncton et des proches de Vera Kostenko sur le territoire ukrainien.

L'argent servira essentiellement à acheter du matériel médical que les gens dans le besoin ne pourraient pas se procurer en vente libre. Le reste de l'argent servira à payer les coûts du matériel artistique et l'encadrement, entre autres.

Les œuvres, dont le coût se situe entre 120 $ et 800 $, seront en montre jusqu'à la fin janvier à l'entrée de la bibliothèque de Moncton. Une soirée spéciale de vernissage avec une présentation des artistes est prévue à partir de 18 h le 25 janvier.