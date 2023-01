Une photo inédite de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), remontant probablement à l’hiver 1909-1910, permet de découvrir la côte de la Montagne ensevelie sous la neige. Pleine de vie, et visiblement prise à l’insu de passants, elle regorge de petits détails amusants!

Prise au centre de la côte, en regardant vers le bas, l’image permet de découvrir plusieurs édifices disparus. Le cadrage choisi par le photographe, assez près du sol, permet aussi de voir ce qui surplombait la côte à l'époque. Là aussi, bien des choses ont changé.

La perspective pourrait être due au fait que le viseur permettant de cadrer était situé sur le dessus de l’appareil, et non derrière, comme aujourd’hui. On tenait souvent l’appareil photo au niveau de la taille à l’époque.

La photo d'origine a beau être petite, elle est d'excellente qualité, ce qui nous a permis, à l'historien Jean-François Caron et moi, d'avoir le plaisir de l'explorer plus à fond!

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des passants la côte de la Montagne enneigée, durant l'hiver 1909-1010 Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / PD450D1-057

1. Un cheval et ses grelots

L'une des premières choses qui sautent aux yeux sur cette image, c'est le beau cheval blanc en train de virer dans la neige, presque face au photographe. En le regardant de près, on voit plusieurs grelots à son cou.

Un cheval et les chics grelots de son attelage Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / P450D1-057

On a tendance à l'oublier, mais les grelots des chevaux n'étaient pas qu'un simple accessoire à l'époque. Ils étaient aussi importants pour la sécurité routière que les phares des voitures aujourd’hui. Sans eux, un attelage glissant sur la neige était silencieux au point d’en être dangereux. D'autant plus que déjà, certains conducteurs aimaient bien la vitesse. Les accidents étaient très nombreux.

L’obligation de fixer des grelots à l’attelage des chevaux apparaît dès les années 1760. On encourageait même les gens à crier pour annoncer leur passage! Puis le règlement se précise.

En 1823, tout cavalier ou conducteur devait attacher au moins deux clochettes ou grelots à son attelage dès la première neige tombée, et s’assurer que le son soit assez puissant pour alerter toute personne dans les alentours, jusqu’à ce que la neige soit complètement fondue.

Les conducteurs fautifs étaient passibles d’une première amende, et d’une plus grosse encore s’ils se faisaient pincer une deuxième fois.

2. Le kiosque disparu du parc Montmorency

Vous avez remarqué le petit kiosque qui surplombe la côte de la Montagne? Il faisait partie des aménagement du parc Montmorency autrefois.

L'ancien kiosque du parc Montmorency Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / P450D1-057

On n’est pas sûr du moment où il a fait son apparition. Il se peut que ce soit dès la création du parc, en 1893, ou lors des fêtes du tricentenaire, en 1908, où on le voit en photo pour la première fois.

Ce qu’on peut dire avec certitude, c’est qu’il est conçu sur le même modèle que ceux dessinés par Charles Baillairgé pour la terrasse Dufferin. Selon l'historien Jean-François Caron, il n'est pas impossible qu'on y ait déjà présenté de petits concerts, comme c'était le cas sur la terrasse.

Le kiosque semble avoir disparu, quelque part au tournant des années 1960. L’idée de le faire renaître lors du dernier réaménagement du parc a brièvement été évoquée, en 2017-2018, mais elle a tout de suite été écartée, la falaise étant trop friable à cet endroit.

La fausse façade de l'ancien pavillon central de l'Université Laval, vue de profil, à droite de l'édifice Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / P450D1-057

3. Une fausse façade pour faire joli

Un peu plus bas sur le cap, on peut voir que l’ancien pavillon central de l’Université Laval – devenu le pavillon Camille-Roy du Séminaire – comporte une drôle de structure sur la droite. Il s’agit d’une fausse façade.

Érigée contre l'un des murs aveugles du côté jugés peu esthétiques, et très élégante avec ses hautes colonnes, elle était là pour faire joli quand on voyait le bâtiment du fleuve et de la basse-ville. Elle avait fait partie de l'édifice dès sa construction, selon les plans de Charles Baillairgé, en 1854.

Les fausses façades étaient assez courantes à l’époque. On en trouve une devant l’archevêché juché en haut de la côte de la Montagne, et une autre sur l’ancien bureau de poste voisin, toutes deux orientées vers le fleuve, comme celle du Séminaire.

La fausse façade vue de la basse-ville, sur une autre des photos de l'album Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / P450D1-009

La fausse façade de l’université a disparu lors de la réfection de l’édifice, en 1970. L’esthétique avait-elle cessé d’être un enjeu prioritaire aux yeux des propriétaires? On a sans doute jugé que ça coûtait trop cher , évalue prosaïquement Jean-François Caron, déçu du coup d’oeil beaucoup moins spectaculaire que donne maintenant l’édifice, vu de la basse-ville.

4. Un complexe de chimie en plein coeur de la côte

Ne cherchez plus le bel édifice du bas de la photo sur la côte de la Montagne. Il a disparu lui aussi. À sa place, on ne trouve plus qu’un stationnement à ciel ouvert.

Le «bloc Morin», placardé de publicité pour son propriétaire pharmacien. Le haut d'un escalier est visible tout en haut sur la falaise. Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / P450D1-057

Surnommé le bloc Morin , il appartenait à un pharmacien très prospère, Édouard Morin, qui l'avait fait construire pour y centraliser ses activités, en 1904.

Sur les étages, on trouvait des bureaux d’arpenteurs, d’assureurs ou d’avocats. La pharmacie occupait le rez-de-chaussée, avec, derrière, un laboratoire. C’est là que Morin créait tous ses produits : un sirop de calmant, un autre contre la consomption, du vin de créosote, des pastilles contre les vers, énumère Jean-François Caron. Une pharmacopée banale à l’époque, mais qui ferait certainement sourciller aujourd’hui.

Évidemment, Morin profitait de son édifice pour se faire de la publicité. Ça fonctionnait, son affaire, parce qu’il vendait ses produits partout au Québec, mais aussi aux États-Unis. Il avait même un agent pour le représenter à Boston. C’est pas banal! , poursuit Caron.

Un escalier, qu'on devine tout en haut sur la photo, permettait alors de passer directement du parc Montmorency à la basse-ville, en utilisant l'ascenseur de l’édifice. Officiellement, c’était une issue de secours, mais les gens ne se gênaient pas pour s’en servir comme raccourci. Ils demandaient au garçon d'ascenseur de les descendre à l'un de bureaux, avant de filer à l’anglaise.

Dans le même secteur, un escalier semblable mène au bâtiment qui occupe l’espace où s’affiche la publicité des cigarettes Mogul sur la photo, aujourd'hui.

Le bloc Morin avait failli disparaître en 1921, lorsqu'un grave incendie s'était répandu du laboratoire à tous les étages. Un second, en 1967, lui sera fatal. Ce qu’il restait de l’édifice a été rasé en 1968, et on n’a rien reconstruit depuis.

Une passante au naturel, derrière son mouchoir Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / P450D1-057

5. L’histoire derrière un mouchoir

Pour finir, j'ai été intriguée, comme vous, par le petit personnage au centre de la photo, probablement un enfant pointant le banc de neige de l'autre côté de la rue. Mais la dame qui se mouche discrètement au premier plan est un détail plus intéressant encore. Voir quelqu'un se moucher n’est pas si fréquent sur les photos anciennes.

Au début de la photographie, dans les années 1850, tout le monde posait. La technologie et ses longs temps d’exposition ne donnaient pas le choix. Reconstituer des scènes en studio était plus simple que de sortir son matériel dans la rue, et quand c'était le cas, la spontanéité n'était guère au rendez-vous.

Il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir se répandre les premiers appareils pour amateurs, et s'installer le mouvement en photo. À partir de là, le médium pouvait enfin s'ancrer dans le quotidien, et documenter la réalité.

Le naturel des passants, captés sur le vif en 1910, rappelle que la photographie progressait à pas de géants à l’époque. D'une certaine façon, cette photo, ainsi que quelques autres tirées du même album, annonce déjà les débuts du photojournalisme, sur le point de prendre son essor avec la Grande Guerre de 1914.