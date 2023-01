Jours fériés : les employés de la Ville de Winnipeg pourraient bientôt avoir plus de choix

La Ville de Winnipeg étudie la possibilité de demander à la province de modifier le Code des normes d’emploi du Manitoba pour rendre l'observation des congés fériés plus inclusive.

Lors de sa rencontre prévue vendredi, le comité sur les droits de la personne de la Ville de Winnipeg étudiera un rapport recommandant de permettre aux employés municipaux de choisir les jours fériés qui sont les plus importants pour eux.

Cette recommandation, si elle est adoptée par le comité, sera ensuite soumise au comité exécutif et à l’ensemble du conseil municipal en février.

La coordonnatrice de l’équité, de la diversité et de l’inclusion à la Ville de Winnipeg, Diane Burelle, affirme que certains travailleurs ne peuvent pas observer des fêtes qui leur sont importantes ainsi que des célébrations culturelles parce qu’ils ne peuvent pas obtenir de congés.

Dans le rapport présenté au comité sur les droits de la personne, Diane Burelle estime qu'il s’agit d’une forme de discrimination culturelle .

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, et le président du comité des droits de la personne, Markus Chambers, déclarent qu’ils appuieront cette motion.

Les jours fériés, les jours d’observation et les célébrations qui sont importants pour les travailleurs reflètent les divers intérêts et traditions de plusieurs nations, cultures et religions , affirme Mme Burelle.

Elle ajoute que même si certains codes d’emploi fédéraux et provinciaux permettent de changer des jours fériés ou des jours d’observation, le Code des normes d’emploi du Manitoba ne donne pas cette flexibilité à la Ville de Winnipeg.

En vertu de la législation sur les droits de la personne, un employeur se doit d'examiner toute demande et de faire des adaptations raisonnables , souligne Diane Burelle.

Elle précise cependant qu’il est important de noter que le fait d’accorder cette accessibilité et ces accommodements aux employés intéressés n’enlève rien aux autres employés qui souhaitent avoir les jours fériés préétablis .

Un psychologue clinicien spécialisé dans l’inclusion interculturelle, le Dr Rehman Abdulrehman, souhaite que cette initiative aille plus loin.

Il veut que le nombre de jours fériés augmente afin que tous les travailleurs puissent observer toutes les grandes fêtes culturelles.