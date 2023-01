À Trois-Rivières, des appuis en faveur d’une option TGV

Des élus et gens du milieu des affaires de Trois-Rivières sont en faveur d’une option TGV qui permettrait aux citoyens de se déplacer d’une ville à l’autre plus rapidement qu’à bord d’un TGF.

Le géant français du transport Alstom a remis de l’avant sa proposition de construire un train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto. L’entreprise soutient que le coût initial est plus élevé, mais que le circuit serait ultimement plus rentable, car plus de gens l'utiliseraient.

Je suis un fervent défenseur du TGF et si on a un TGV, c’est encore mieux , a réagi mardi le maire suppléant de Trois-Rivières, Daniel Cournoyer. On ne parle pas du tout du même projet au niveau financier. Il faut qu’on regarde cela, bien entendu , ajoute-t-il.

Le professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frédéric Laurin, croit quant à lui que l’arrivée d’un train à grande vitesse changerait complètement la donne au niveau du développement régional .

« Si on veut vraiment penser en termes de développement économique, le TGV c’est mieux même si ça coûte cher. [...] Il faut imaginer ce coût-là [absorbé] sur 75 ans. » — Une citation de Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’UQTR

Le fait de pouvoir faire le trajet facilement, de façon quotidienne, entre Montréal et Trois-Rivières, serait un grand avantage, selon lui. On a besoin d’avoir un accès rapide à Québec et à Montréal, soit pour rencontrer des clients ou des ressources spécialisées, pour faire du maillage industriel et se mettre sur la map , dit-il.

La chambre de commerce pour un mode hybride

Le président de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a assisté cet été à une présentation d’Alstom au sujet du projet de train entre Québec et Toronto. Patrick Massicotte savait donc que la grande vitesse était privilégiée par l’entreprise, mais il a surtout été accroché par l’idée d’un mode hybride.

Il affirme qu’Alstom a parlé de la possibilité d’avoir des tronçons à grande vitesse et d’autres à grande fréquence.

Patrick Massicotte assure que, dans tous les cas, Trois-Rivières demeure un arrêt sur le circuit.

« Je vous assure que Trois-Rivières est sur la map, et nous autres, on s’assure que Trois-Rivières reste sur la map. C’est pas pour rien qu’on a été invité dans la rencontre [d’Alstom], Trois-Rivières restait sur la map. » — Une citation de Patrick Massicotte, président de la CCI3R

Le président de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières réitère son fort appui au projet de train. On a besoin de se déplacer et une chose est sûre, dans les trains, la beauté de la chose, c’est qu’on est en mesure de travailler donc pour l’entrepreneur, il y a une efficacité à aller chercher , fait-il valoir.

Patrick Massicotte affirme que les entreprises auront la possibilité de présenter au gouvernement canadien leur vision pour un train Québec-Toronto dans les prochains mois.

Ottawa ferme la porte au TGV

Dans une réponse écrite du cabinet du ministre fédéral des Transports, le gouvernement a toutefois fermé la porte à la proposition de TGV d'Alstom.

Le train à grande fréquence transformera le service ferroviaire pour les voyageurs au Canada grâce à la création d’un service plus rapide, fréquent, accessible et durable dans les grands centres de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto , peut-on lire.

Avec les informations d’Amélie Desmarais et l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin