Rentrée à l’école Mont-Bleu : la députée Suzanne Tremblay se veut rassurante

Mardi, Radio-Canada révélait l’inquiétude de plusieurs parents. À sept mois de la rentrée scolaire dans un établissement totalement rénové après la tornade et l’incendie de 2018, plusieurs craignaient l’état du matériel qui y serait installé et se posaient la question de qui pourrait payer la facture si ce matériel est endommagé ou s’il manque d’ameublement.

Je les comprends. Il y a une inquiétude vis-à-vis du matériel et ce qu’on dit, c’est qu’il y a un processus et nous on va s’assurer que le matériel réponde au besoin du centre de services scolaires à la suite de son évaluation , a expliqué Suzanne Tremblay, en entrevue à l’émission Les matins d’ici, mercredi.

La fin du chantier de l'École secondaire Mont-Bleu à Gatineau est prévue pour avril 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

À la suite du sinistre, il y a quatre ans, l’équipement de l'école avait été entreposé à la hâte, mais son état demeure un mystère. Selon Mme Tremblay, le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) est en pleine évaluation.

On a communiqué avec le centre de services scolaires. Ils ont confirmé qu’ils allaient faire l’inventaire du matériel , assure la nouvelle élue.

Des sommes en plus si nécessaire

Elle rappelle que le gouvernement québécois a déjà investi 35 millions de dollars pour rénover l’école Mont-Bleu, en juillet 2019. Une enveloppe additionnelle a été ajoutée dans le Plan québécois des infrastructures 2022-2032.

Il y a un 25 millions supplémentaires pour des dépenses additionnelles. C’est sûr que ces dépenses-là font l’objet d'analyse du ministère de l’Éducation, mais on sera là pour soutenir le centre de services scolaires dans les demandes qu’ils nous feront à la suite de l’inventaire qu’ils vont faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.

« Ce qu’on souhaite, c’est que la rentrée se passe bien à Mont-Bleu. » — Une citation de Suzanne Tremblay, députée provinciale de Hull

Et si des sommes supplémentaires sont nécessaires, le gouvernement sera prêt à écouter les besoins du CSSPO .

C’est le centre de services scolaires qui va évoluer ce dont ils ont besoin. [...] Les dernières années ont été difficiles [à l’école Mont-Bleu], ils ont vécu beaucoup de choses et je peux vous assurer que nous allons travailler en collaboration avec le centre de services scolaires. [...] On reste en lien avec eux, on aura des discussions et s’il y aura des besoins [...], on sera là pour les soutenir.

Répondre aux besoins en Outaouais

La députée ajoute que la province a également des sommes disponibles pour les autres écoles de la région.

Les sommes sont là. On sait que les besoins sont grands. C’est une priorité de rénover l’ensemble des écoles. On a parlé de [l'école] Mont-Bleu, mais il y a aussi de grands besoins dans d’autres écoles de notre région. Et le gouvernement investit des sommes importantes pour la rénovation. On a aussi des projets d’agrandissement d’école.

L’ancienne présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO) insiste, elle connaît bien la réalité de l’Outaouais.