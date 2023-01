Le Nouveau-Brunswick courtise des infirmières québécoises

Le Réseau de santé Horizon, du Nouveau-Brunswick, qui manque d’environ 120 infirmières, mène cette opération de séduction à Montréal.

On n'est vraiment pas là pour voler d'autres provinces. On est ici pour promouvoir ce qu'on peut offrir et puis là, on peut dire à nos propres infirmières qu'au moins on a fait un effort , explique la directrice du centre de cardiologie du Nouveau-Brunswick, Janine Doucet.

Janine Doucet, directrice du centre de cardiologie du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Malgré l’offre de mesures incitatives financières, comme une prime à l'embauche qui peut atteindre 10 000 $, les candidats ne semblent pas se bousculer aux portillons. Sur les quatre entrevues qui étaient prévues mardi, au moins trois personnes ne se sont pas présentées.

La réponse courte, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne particulièrement pas quand c'est un jeu que tout le monde joue , estime Damien Contandriopoulos, professeur à l'école de sciences infirmières de l'Université de Victoria.

Damien Contandriopoulos est professeur à l'école de sciences infirmières de l'Université de Victoria. Photo : Radio-Canada

Cette tactique semble se répandre à l’échelle du pays, mais elle est peu efficace, ajoute M. Contandriopoulos.

C'est sûr, il y a des infirmières qui vont bouger un petit peu d'un côté de l'autre. Ce sont des nombres qui sont anecdotiques. Si on regarde les statistiques pour 2021, 99 % des infirmières qui travaillaient au Québec ont été formées au Québec. Ce sont de tout petits chiffres, et ce n'est absolument pas le coeur du problème actuellement , explique Damien Contandriopoulos.

Le coeur du problème, ce sont les conditions de travail difficiles dans bien des établissements de santé, notamment dans les urgences.

Il n'y a pas de recette magique. Ça fait des années et des années qu'on le répète au gouvernement. Ce que ça prend, ce sont des conditions de travail attrayantes qui vont respecter leur vie personnelle , affirme la présidente de la Fédération de la santé du Québec, Isabelle Dumaine.

Il faut avant tout améliorer les conditions de travail des infirmières, explique la présidente de la Fédération de la santé du Québec, Isabelle Dumaine. Photo : Radio-Canada

L'attrait du secteur privé

Et c'est justement ce qui attire certaines infirmières vers les agences privées de placement.

On a des professionnels qui vont avoir une plus grande autonomie dans leur pratique. On offre à un certain nombre de professionnels la possibilité de continuer à pratiquer dans le réseau public , indique le président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, Patrice Lapointe.

Patrice Lapointe, président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Photo : Radio-Canada

Mais depuis le 31 décembre dernier, l'arrêté ministériel au Québec qui plafonnait le tarif horaire autour de 72 $ est échu. De nombreux établissements de soins sont maintenant contraints de payer beaucoup plus cher les services des infirmières d'agence.

Jusqu'à [présent] le plus élevé pour du temps simple, on parle bien du temps simple, c'est 107 $ au lieu de 71 $ avec l'arrêté ministériel. On parle bien d'une infirmière qui en temps normal nous coûterait 50 $ l'heure , précise Paul Arbec, PDG du groupe Santé Arbec et président de l’Association des établissements de longue durée privés du Québec, qui regroupe les CHSLD privés non conventionnés.

C’est le free-for-all, vraiment du n’importe quoi au niveau des agences , ajoute le PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Marc Fortin.

Une hausse est nécessaire, répliquent les agences, en raison de l'inflation.

Mais entre des salaires plus élevés et des coûts qui explosent, il reste des conditions de travail qui doivent être améliorées. Les solutions aux problèmes chroniques du système de santé ne pourraient paraître plus lointaines.

D’après un reportage de Jacaudrey Charbonneau