Seulement 60 % des élèves autochtones albertains terminent leur secondaire en 3 ans

Plus précisément, à Edmonton, le taux de réussite en trois ans des élèves autochtones des écoles publiques de la capitale pour l'année scolaire 2021-2022 est de 47 % alors qu'il est de 67 % pour les élèves autochtones des écoles catholiques.

Les conseils scolaires public et catholique d'Edmonton décrivent dans leur rapport respectif les stratégies que l'administration et les enseignants ont développées pour aider les élèves autochtones à terminer leur scolarité avec succès.

Ces stratégies incluent une collaboration avec les familles et les communautés autochtones, l'application des mesures élaborées dans le cadre de la Commission de vérité et réconciliation et l'embauche de personnel autochtone.

Lueur d'espoir

Nous avons beaucoup de travail à faire , dit Darrel Robertson, surintendant du conseil scolaire des écoles publiques d’Edmonton.

La présidente du conseil d’administration de ce conseil scolaire, Trisha Estabrooks, rappelle toutefois que le nombre d’élèves autochtones qui terminent leur secondaire en cinq ans plutôt que trois ans est encourageant, car il a augmenté.

Ce taux de réussite dans les écoles publiques était de 59 % pour l’année scolaire 2021-2022. Il était de 56 % l’année scolaire précédente.

Au niveau provincial, le taux de réussite en 5 ans pour les élèves autochtones atteint 68 %.

Meilleurs résultats dans les écoles catholiques

Christine Meadows, une porte-parole du conseil scolaire catholique d’Edmonton, explique que son administration mise sur une approche holistique, qui prend en compte la réalité de l’élève durant son parcours scolaire.

Nous voulons que nos élèves [autochtones] se sentent inclus dans nos écoles et qu’ils réussissent , écrit-elle dans un courriel.

Elle rappelle que le programme Braided Journey a gagné des prix en raison de son succès auprès des élèves autochtones.

Ce programme, qui existe dans plusieurs écoles, permet de créer un centre d'appuis pour les élèves autochtones où ils peuvent recevoir du soutien scolaire et des informations sur les carrières, les études postsecondaires et les bourses.

Une réussite freinée par des obstacles systémiques

De son côté, le conseil scolaire des écoles publiques d’Edmonton dit être engagé à prendre des mesures pour éliminer les différences systémiques des résultats scolaires des élèves autochtones .

Le rapport ajoute que le personnel enseignant des écoles publiques a suivi plusieurs sessions d’information sur la culture et les conditions de vie des Autochtones.

Lorsque j'entends les histoires des peuples autochtones, je prends de plus en plus conscience de l'impact du racisme systémique , témoigne un des participants dans le rapport.

Christine Martineau, professeure adjointe à la faculté de l’éducation à l’Université Concordia d’Edmonton, dit que les programmes culturels sont importants pour les élèves autochtones, mais qu'il faut aussi aborder le problème des barrières systémiques qui freine leur réussite.

La discrimination systémique est la racine de l’échec des étudiants autochtones , dit-elle.

Elle ne voit pas de solution simple pour améliorer le taux de réussite des élèves autochtones, mais elle dit que l’une d’elles serait l'accès à des programmes d'immersion et des programmes bilingues en langues autochtones.

