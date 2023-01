Casernes de pompiers : le Grand Sudbury approuve le plan de consultations publiques

Les consultations, qui doivent débuter à la fin février, comprendront des assemblées citoyennes dans les 11 zones de la ville qui seraient touchées par les fusions.

La directrice de l’engagement communautaire à la Ville du Grand Sudbury, Marie Litalien, explique que le processus permettra [aux fonctionnaires municipaux] de répondre aux inquiétudes exprimées par les résidents à propos du rapport du cabinet-conseil britannique Operational Research in Health (ORH).

Ce dernier recommande, dans un rapport commandé par la Ville, la fusion de 11 des 24 casernes de pompiers du Grand Sudbury, principalement dans les secteurs périphériques.

La mesure permettrait, souligne ORH , de mieux répartir les casernes ainsi que de pallier le manque de pompiers volontaires.

Même après avoir lu le plan de consultation, des préoccupations subsistaient tout de même chez plusieurs élus qui ont, par ailleurs, eu l’occasion de se rendre dans plusieurs casernes au cours des dernières semaines pour constater leur état.

Les visites du conseiller Mark Signoretti ont été révélatrices , indique-t-il, ajoutant qu’il a reçu de nombreuses questions de la part de citoyens sur l’impact que la fermeture de certaines casernes aurait sur les hypothèques et les primes d’assurance habitation.

Le chef adjoint du service d’incendies de la Ville, Jesse Oshell, s’attend à des questions de cette teneur lors des consultations et s’engage à travailler avec les fonctionnaires municipaux ainsi qu’avec le service d’inspection des assureurs pour obtenir des réponses à fournir aux citoyens.

Il note par contre que les assureurs tiennent compte non seulement de la proximité des casernes, mais aussi de la taille de son personnel.

Informer ou réellement consulter?

Tout processus de consultation au sujet de l’emplacement des services d’urgence devrait être conçu de manière à mieux informer les résidents des recommandations portant sur la fusion , peut-on lire dans le plan de consultation préparé par les fonctionnaires municipaux.

Le conseiller du quartier 11, Bill Leduc, souhaite qu'on tienne compte de l'avis des résidents. Photo : CBC/Markus Shwabe

La formulation a fait réagir le conseiller Bill Leduc, faisant écho aux inquiétudes de plusieurs résidents qui craignent que les consultations ne deviennent plutôt des séances de conviction du bien-fondé des fusions.

« Est-ce qu'on va simplement informer ou plutôt être à l'écoute des résidents? » — Une citation de Bill Leduc, conseiller municipal de la Ville du Grand Sudbury

Mme Litalien assure que l’objectif des consultations sera d’avoir une conversation dans les deux sens avec les citoyens.

Le centre du Grand Sudbury écarté?

M. Leduc et son collègue Michael Vagnini ont tous les deux demandé pourquoi les assemblées citoyennes se dérouleraient principalement dans les secteurs périphériques du Grand Sudbury et non dans le centre de la ville.

Pour M. Leduc, les résidents de ce secteur, qui comprend la plupart des casernes où travaillent les pompiers à temps plein, sont ceux dont les impôts financent la majeure partie du budget du service d’incendies .

« Je pense qu'il faut impliquer tout le monde et que la décision qui sera prise soit soutenue par tout le monde et non pas juste par une fraction de la communauté. » — Une citation de Bill Leduc, conseiller municipal de la Ville du Grand Sudbury

Mme Litalien a répondu qu’une séance était prévue dans le secteur Minnow Lake et a aussi rappelé qu’un forum en ligne serait créé pour permettre aux citoyens de s’exprimer sans devoir participer physiquement à une rencontre.

Les résidents pourront également appeler le 311 pour poser leurs questions de vive voix aux opérateurs téléphoniques de la Ville.

À la défense des pompiers

La conseillère Natalie Labbée, qui est celle qui avait réclamé la consultation des citoyens au sujet des fusions en décembre, a exigé un engagement de la part des fonctionnaires municipaux de ne pas réprimander les pompiers à temps plein ou volontaires qui participeront aux consultations.

J’espère qu’il y aura un niveau d’anonymat ou un processus juste. Je ne veux pas que ce soit un peloton d’exécution ou qu’il y ait des répercussions pour nos employés qui vont s’exprimer , a-t-elle affirmé.

Le vocabulaire a irrité sa collègue, la conseillère Joscelyne Landry-Altmann, qui a réclamé que Mme Labbée retire ses propos de "peloton d'exécution, absolument inappropriés dans [la chambre du conseil]

Mme Labbée s’est excusée, soulignant qu’elle voulait simplement s’assurer que les pompiers ou les ambulanciers n’aient pas peur de donner leurs commentaires .

Les fonctionnaires devront soumettre au conseil municipal un rapport des consultations d’ici la fin juin.

Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, a demandé que les fonctionnaires municipaux préparent un rapport qui permettra de comparer les coûts de trois options. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Le maire Paul Lefebvre a aussi demandé que les fonctionnaires préparent un autre rapport, également d’ici la fin juin, qui permettra de comparer les coûts des trois options suivantes pour ce qui est des casernes : le maintien du statu quo, la modernisation de toutes les casernes existantes ainsi que la fusion des casernes conformément aux recommandations d’ ORH .

La proposition du maire a également été adoptée par l’entièreté du conseil, mais certains élus comme le conseiller Al Sizer ont toutefois démontré une certaine lassitude devant un débat qui s’éternise depuis huit à neuf ans .

Le dernier plan de réorganisation des services d’incendie présenté au conseil municipal en 2017 avait provoqué un tollé dans la communauté. Il prévoyait de fermer 10 casernes et d’embaucher plus de pompiers professionnels au détriment des pompiers volontaires, mais a finalement été abandonné.

« Je pense qu'on est en train de demander aux fonctionnaires d'évaluer des choses qu'on a déjà présentées. [...] On peut y jeter un autre coup d'oeil mais mon dieu, on est là-dessus depuis trop longtemps! » — Une citation de Al Sizer, conseiller municipal du Grand Sudbury

Les élus s’entendent sur le fait qu’il faut encourager davantage de pompiers volontaires.

La conseillère Pauline Fortin estime que le maintien de casernes dans des secteurs où il n’y a pas assez de pompiers volontaires crée un faux sentiment de sécurité chez les citoyens.

S’il y a un seul pompier volontaire, même si ce pompier peut conduire le camion jusqu’au lieu d’un incendie, il ne peut rien faire jusqu’à ce qu’il y ait au moins trois autres qui le rejoignent , fait-elle savoir.