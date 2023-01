Le tronçon de route qui s’est affaissé à Chandler sous la loupe du MTQ

Le bris est survenu le 15 janvier sur la route 132, entre les avenues Jacques-Cartier et de l'Hôtel-de-Ville. Les réparations sont désormais terminées et l'alimentation en eau a été rétablie correctement, mais la circulation est toujours entravée.

Avant d’y permettre de nouveau la circulation, le MTQ effectue des tests et des analyses pour s'assurer que la chaussée est sécuritaire.

Selon le maire de Chandler, Gilles Daraîche, Québec tient notamment à s'assurer que la route soit en mesure de soutenir le poids de véhicules lourds qui y circulent.

La semaine dernière, le maire rappelait que le remblai dans ce secteur avait été réalisé avec des résidus de l’ancienne papetière Gaspésia. Quand on a un problème d’affaissement, c’est toujours sur cette partie de la route , précisait-il.

Il y a des vérifications en ce moment , confirme-t-il. Le Ministère veut s’assurer qu’elle est capable d'absorber des pesanteurs comme des 10 roues remplis de matériel, pour voir si la route peut tenir le coup.

M. Daraîche indique être informé sur une base régulière des avancées dans ce dossier par le MTQ. On se parle souvent et ils sont très conscients de ça , mentionne-t-il. Ils sont très à l'affût de la problématique donc nous, on espère que le problème va se régler assez rapidement pour l'instant, après les tests, et que la route va être rouverte et sécuritaire.

« On espère qu'il va y avoir des travaux majeurs après ça parce que c’est un sol instable, c’est évident. » — Une citation de Gilles Daraîche, maire de Chandler

Pour le moment, l'accès à tous les commerces du secteur touché demeure maintenu, mais doit se faire, dans certains cas, par des rues adjacentes.

Le MTQ n'avance pas d'échéancier quant à la durée des tests effectués dans le secteur ni quant au moment où la route devrait être rouverte à la circulation.

Avec les informations de Roxanne Langlois