Le Conseil tribal de Saskatoon défend l’impact de son centre de bien-être à Fairhaven

Ce centre de bien-être, géré par le Conseil tribal de Saskatoon , offre 106 lits d'urgence aux personnes vulnérables à l'itinérance.

Mark Arcand cite les statistiques de la police et affirme que le taux de criminalité n'a pas augmenté dans le quartier de Fairhaven depuis l'ouverture du centre de bien-être il y a deux mois.

Ce ne sont pas tous les résidents de Fairhaven qui critiquent le centre, mais il estime que de telles déclarations ont un impact négatif.

J'ai besoin qu'ils arrêtent de dire cela parce que cela cause des difficultés, et c'est une tactique de division et de domination que je ne soutiens pas , déclare Mark Arcand.

Des statistiques qui parlent

Selon les données de la police pour ce quartier, il y a eu 174 appels pour troubles sociaux dans les 60 jours précédant l'ouverture du centre. Les données rapportées font par exemple mention de cas de toxicomanie ou de personnes suspectes.

Entre le 16 novembre 2022 et le 14 janvier 2023, soit deux mois après l'ouverture du centre, 167 appels pour troubles sociaux ont été enregistrés.

Il y a aussi eu 16 signalements de crimes violents dans ce voisinage entre la période du 16 septembre 2022 au 15 novembre 2022, alors que 10 crimes violents ont été rapportés entre le 16 novembre 2022 et le 14 janvier 2023.

Mark Arcand dénonce les critiques à l'encontre du nouveau centre de bien-être de la STC. Photo : Radio-Canada / Don Somers

Selon la Presse canadienne, le pasteur de l'Église baptiste Fairmont, Robert Pearce, a récemment déclaré qu'il y a eu une augmentation des méfaits et du vandalisme depuis l'ouverture du centre. Cette église est située dans le quartier de Fairhaven.

Robert Pearce affirme que des personnes s'étaient récemment soulagées contre le bâtiment de l'église et sous sa rampe d'accès pour fauteuils roulants.

Il a ajouté qu'à une occasion, un homme a endommagé un panneau après que des personnes à l'intérieur de l'église eurent verrouillé la porte pendant un événement pour les jeunes.

Mark Arcand estime que le pasteur de l'Église baptiste Fairmont a le devoir de revoir sa façon de penser et qu'il devrait ouvrir ses portes au lieu de les verrouiller.

L'un des commandements ... est d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Pourquoi verrouille-t-il sa porte? Comment aide-t-il le système? demande M. Arcand.

Il croit que la communauté et tous les ordres de gouvernement doivent s'engager à combattre l'itinérance.

Avec les informations de Scott Larson