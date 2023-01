Difficile pour les personnes racialisées de trouver un bon logement à Halifax

De nouvelles informations de Statistique Canada placent Halifax devant Vancouver, Ottawa et Toronto dans le pourcentage de personnes racialisées qui ne peuvent pas se permettre un logement en bon état ou adapté à la taille de leur famille.

Statistique Canada appelle cette problématique les besoins impérieux en matière de logement .

Lors du recensement de 2016, Statistique Canada a rapporté que la situation était plus difficile pour les personnes issues de minorités visibles à Fredericton et dans les villes ontariennes de Toronto, Barrie et London.

Mais pour 2021, Halifax s'est classée première.

Cela peut être lié non seulement au coût du logement, mais aussi à la date d'arrivée récente de certaines personnes au Canada.

Le profil d'Halifax n'est pas nécessairement le même , explique Mireille Vézina, analyste à Statistique Canada.

Elle rapporte qu’Halifax compte une plus grande proportion d'immigrants et que l'analyse a révélé que le besoin d’un logement était plus élevé chez ceux qui étaient récemment arrivés au pays.

Malgré tout, à l'échelle nationale et dans les grandes villes, y compris Halifax, Statistique Canada constate que la proportion globale de ménages racialisés ayant de besoins d’un logement a diminué.

Il est passé de 17,8 % en 2016 à 11,3 % en 2021.

L'analyse de l'agence fédérale suggère que c’est grâce aux programmes de secours en cas de pandémie, qui se sont présentés sous différentes formes entre mars 2020 et 2022.

Pendant la pandémie, il y a eu un soutien du revenu supplémentaire , explique Mireille Vézina. Ce qui peut aider la population à faible revenu à réduire la part [du revenu] consacrée au coût du logement.

Statistique Canada a constaté que les Canadiens d'origine asiatique occidentale, coréenne et arabe sont plus susceptibles d'avoir des besoins impérieux en matière de logement à l'échelle nationale.

Changements au fil du temps

À Halifax, le service d'aide juridique de Dalhousie a commencé à recueillir des données démographiques auprès de ses clients en septembre.

Joanne Hussey, une assistante juridique communautaire, dit qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la base de leurs données et que les clients ne sont jamais tenus de répondre à des questions sur leurs antécédents, mais dans la mesure du possible, le personnel de la clinique croit qu'il est important de collecter des données basées sur la race.

Il s'agit de pouvoir dire que ce sont les communautés que nous servons et de pouvoir remarquer s'il y a des changements au fil du temps , dit-elle.

Joanne Hussey est une travailleuse juridique communautaire au service d'aide juridique de Dalhousie. Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

Joanne Hussey a examiné les conclusions de Statistique Canada et elle y voit une corrélation avec les cas des clients qui se présentent au centre de services juridiques.

Nous avons vu une énorme augmentation du nombre de dossiers de location résidentielle. C'est presque 100 % de notre charge de travail en ce moment, ce qui est un grand changement , confie-t-elle.

Elle dit que le personnel du centre sait de manière anecdotique que bon nombre de leurs clients sont des immigrants ou des étudiants internationaux, qui ont des difficultés à se loger.

La pauvreté et d'autres formes de discrimination se superposent, et nous savons donc que lorsque les gens n'ont pas les mêmes revenus, il leur est plus difficile de trouver un logement , dit-elle.