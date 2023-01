Front commun pour assurer la survie de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles

Ce programme permet à des jeunes de partout au pays de participer à des séjours d'immersion dans le but d'apprendre une langue seconde, comme c'est le cas à Trois-Pistoles.

Or, les sommes actuellement octroyées par le gouvernement en vertu de ce programme sont insuffisantes, selon la directrice de l'École d'immersion, Kathy Asari, ce qui rend les séjours d'immersion de moins en moins accessibles, selon elle. La situation est très très précaire. [...] La pandémie a été dure, et nous, on était déjà dans une situation où on avait peine à équilibrer les choses , explique-t-elle.

Elle ajoute que l'aide financière d'urgence accordée à son établissement pour faire face aux imprévus reliés à la pandémie était insuffisante, et n'a même pas couvert le tiers des dépenses qui y étaient reliées.

Le budget actuel pour un étudiant à l'école d'immersion est de 2800 $ pour 5 semaines d'immersion, mais avec l'inflation, cette somme ne permet plus de couvrir les frais de pension dans les familles d'accueil, les salaires du personnel et les frais reliés aux activités.

Pour y arriver, un financement de 4500 $ par étudiant serait nécessaire, selon la directrice.

Recruter des familles d'accueil

Le manque de fonds au programme a aussi des impacts sur le recrutement des familles d'accueil, puisque les sommes qui leur sont versées couvrent difficilement les frais qu'ils doivent assumer pour accueillir les participants au programme.

Il y a quand même une charge pour les familles d'accueillir des étudiants, d'avoir une chambre disponible, de faire le ménage... le coût des aliments a augmenté, ça a un impact pour les familles et on ne veut pas que les familles payent de leur poche , explique le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

En 2022, le recrutement de familles d'accueil avait été ardu.

L'année dernière, on a eu une vingtaine de familles. En 2019, on en avait 98. Il n'y a pas de chiffre magique, parce que certaines familles accueillent plus d'étudiants que d'autres, mais on devait être en mesure d'accueillir 150 étudiants par session, sinon il y a un risque , affirme Mme Asari.

De son côté, le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, somme la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, de corriger cette situation afin de permettre la survie des programmes d'immersion, ainsi que celle de l'école de Trois-Pistoles, qui existe depuis 90 ans.

On a un gouvernement fédéral qui dit être le premier à reconnaître le déclin du français. Pour ça, il faut apprendre le français , insiste-t-il.

Bon an mal an, environ 500 étudiants anglophones fréquentent l'École d'immersion française de Trois-Pistoles pendant la période estivale.

Avec la collaboration d'Isabelle Damphousse