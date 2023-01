À Sherbrooke, les bébés prématurés auront accès plus facilement au lait de leur mère

Le programme Tire-lait-pour-préma a d'abord été implanté il y a deux ans dans les unités néonatales de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et celles de Longueuil et Rouyn-Noranda. Le projet pilote a été extrêmement concluant , précise la fondatrice et directrice de Préma-Québec, Ginette Mantha.

L'organisme, qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés, a choisi Sherbrooke puisque la demande était assez forte, tant de la part des parents que des professionnels de la santé.

On voulait absolument couvrir Sherbrooke parce que c'est une région qui dessert un grand grand territoire. On voulait que la population estrienne sache à quel point c'est important de soutenir et de maintenir des soins de qualité. Sherbrooke a une unité néonatale très performante.

Selon Préma-Québec, près de 450 bébés par année sont soignés à l'unité néonatale de soins surspécialisés de Sherbrooke. L'objectif est d'offrir le lait maternel aux bébés prématurés le plus rapidement possible et le plus longtemps possible. Il y a un enjeu de louer un tire-lait, parce que c'est un tire-lait de grade hospitalier, donc les mères qui accouchent deux, trois ou quatre mois d'avance se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'avoir un tire-lait. Ce que l'on souhaite, c'est que le bébé puisse avoir accès au lait de sa maman le plus vite possible , explique Ginette Mantha.

Cette dernière ajoute qu'un tire-lait est offert en fonction du nombre de lits disponibles à l'unité néonatale de l'Hôpital Fleurimont, soit un total de 20.

Déjà à l'accouchement, le tire lait est à l'hôpital. Les parents s'engagent à rapporter le tire-lait au congé du bébé, mais dans le premier 24 h, la mère reçoit le tire-lait et une trousse avec les tubulures, avec les bouteilles, avec les sacs de congélation.

Le coût pour chaque ensemble est évalué à 2500 $. Un investissement de plus de 70 000 $ a été nécessaire pour permettre la mise en place du programme à Sherbrooke.

Pendant la durée du projet pilote, ce sont 350 bébés prématurés qui ont pu boire le lait de leur mère.