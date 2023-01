Une autre tempête hivernale guette l’Atlantique

L’Atlantique connaît un hiver en dent de scie et ses résidents peuvent s’attendre à un autre mélange de précipitations qui pourraient compliquer les déplacements jeudi. L’Île-du-Prince-Édouard devrait toutefois échapper au passage de la tempête.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le nord et le centre de la province peuvent s’attendre à recevoir entre 20 et 30 centimètres de neige qui commencera dans la nuit de mercredi à jeudi.

La neige sera parfois forte et se changera en pluie dans la plupart des régions jeudi après-midi avant de se changer progressivement en averses de pluie et de neige dans la soirée.

Les prévisions pour les 48 prochaines heures en Atlantique.

Environnement Canada indique que la visibilité pourrait être réduite sur les routes à plusieurs endroits, particulièrement dans le nord-est de la province.

L’accumulation rapide de neige pourrait réduire la visibilité et rendre les déplacements difficiles.

Un avertissement de vent est en vigueur pour la Péninsule acadienne. Des rafales de 90 km/h pourraient souffler à partir de jeudi après-midi, jusqu’au soir. Des pannes électriques sont possibles.

Les régions plus au sud du Nouveau-Brunswick recevront pour leur part beaucoup de pluie. Les précipitations commenceront en neige dans la nuit avant de se changer en pluie. On prévoit des quantités totales de neige de 10 centimètres dans la région de Moncton, de Sussex, ainsi que dans les comtés de Kent et de Queens.

Les régions de Saint-Jean, Grand Manan, St. Stephen, Oromocto et Fredericton recevront des quantités plus importantes de pluie. On prévoit des précipitations de 30 millimètres, pouvant aller jusqu’à 50 millimètres le long de la côte de la Baie de Fundy.

Nouvelle-Écosse

Toute la Nouvelle-Écosse recevra beaucoup de pluie et les vents seront très forts.

Selon Environnement Canada, il pourrait tomber de 25 à 50 millimètres de pluie dans la région et possiblement jusqu’à 70 millimètres sur Halifax et le sud-ouest.

Halifax pourrait recevoir jusqu'à 70 mm de pluie. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

La pluie commencera jeudi matin et se changera en averses en soirée.

Un bref épisode de neige est attendu dans le nord de la Nouvelle-Écosse.

Le Cap-Breton devrait être épargné par les précipitations, mais des avertissements de vents y sont en vigueur.

Les précipitations seront accompagnées de vents très forts du sud avec des rafales à 90 ou 100 km/h dans les endroits découverts. Dans le comté d’Inverness, un avertissement de vent Les Suêtes est en vigueur et les rafales pourraient être de 130 km/h par moment.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres , indique l’agence fédérale dans son bulletin.

Terre-Neuve-et-Labrador

La côte ouest de Terre-Neuve doit s’attendre à des rafales violentes et destructrices et à des précipitations de pluie de 20 à 40 millimètres. La pluie sera précédée par un bref épisode de neige sur l'ouest de Terre-Neuve.

Les conditions météorologiques vont se détériorer à compter de jeudi après-midi.

Les rafales maximales prévues sont de 100 km/h, mais pourraient être de 140 km/h dans les endroits sujets aux vents accrus.

Selon Environnement Canada, les vents accrus du sud-est surviennent habituellement dans les environs de Cape St. George, de la baie Port au Port, de la lisière extérieure de la baie des Îles, de la baie Trout River, de la baie Bonne, de l'étang Western Brook et de la baie St. Pauls.

Des arbres et des édifices pourraient être endommagés.

Un avertissement de vent Wreckhouse est en vigueur pour les régions de Channel-Port aux Basques où les rafales maximales pourraient atteindre 160 km/h.