Immersion française : vive opposition à Saint-Jean aux changements proposés

Plus de 300 personnes ont participé mardi soir à Saint-Jean à la consultation publique du ministère de l'Éducation sur le tout nouveau programme d'apprentissage du français pour les élèves anglophones du Nouveau-Brunswick.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a annoncé le 15 décembre dernier le nouveau programme de français langue seconde. Il est prévu qu’à l'école primaire anglophone, les élèves passeront 50 % de leur journée en français.

C'est bien moins que le taux de 80 % à 90 % d'enseignement en français que reçoivent les élèves des écoles primaires en immersion à l'heure actuelle, mais ce sera plus que celui de l’instruction en français des élèves qui ne sont pas en immersion en ce moment.

Ce programme doit commencer à remplacer l'immersion française dès septembre.

À Saint-Jean, Bill Hogan a écouté pendant plus de deux heures les nombreuses critiques de parents, grands-parents, enseignants à la retraite. En tout, 27 personnes ont pris la parole à tour de rôle et elles ont toutes dénoncé l'abolition de l'immersion française.

David Cochrane, enseignant d’immersion française à la retraite, a dit au ministre Hogan qu’il est fermement contre les changements proposés. Selon lui, l’immersion française donne de bons résultats. Lors d’une entrevue accordée après son intervention, M. Cochrane a expliqué pourquoi il s’oppose au nouveau programme proposé.

Je pense que c’est quelque chose qui va diminuer la qualité. C’est sûr que si on apporte ces changements-là, les élèves n’auront pas un niveau plus élevé [de] qualité de la langue. J’ai déjà enseigné l’immersion française et mes élèves parlaient très bien en septième ou huitième année. Je pense que ça ne va pas fonctionner comme ça , affirme David Cochrane.

David Cochrane, enseignant d’immersion française à la retraite, s'oppose fermement au remplacement de ce programme. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Micah Peterson, de Saint-Jean, a cinq enfants en immersion française et espère en inscrire deux autres à ce même programme. Il va sans dire que réduire l’immersion française de 50 % ne va pas améliorer les compétences en langue française.

L’enseignante à la retraite Olivia Donovan a suggéré au premier ministre Blaine Higgs d’améliorer ses propres connaissances de la langue française plutôt que de remplacer l’immersion française.

Le nouveau programme peut toujours être modifié, rappelle Bill Hogan

Le ministre Bill Hogan n'a répondu à aucune question des participants. Il les a surtout écoutés.

Après la réunion, M. Hogan a assuré qu’il est toujours possible de modifier le nouveau programme à la suite des consultations publiques. Il a toutefois refusé de dire si le plan de son gouvernement pouvait, par exemple, être reporté d'un an ou même être abandonné.

Le ministre de l'Éducation, Bill Hogan, était présent à la séance de consultation publique du 24 janvier à Saint-Jean pour écouter les gens se prononcer au sujet du remplacement de l'immersion française. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Le ministre prévoit d’annoncer ses intentions d'ici la fin de l'hiver ou le début du printemps.

Il faut prendre tout ce qu’on a entendu, tous les renseignements qu’on a reçus, puis à ce point-là il faut qu’on [prenne] une décision , a indiqué Bill Hogan.

Environ 315 personnes ont assisté à cette réunion à Saint-Jean, soit environ le même nombre de participants qu'à Moncton la semaine dernière. Mais cette fois, le ministère avait prévu une plus grande salle pour accueillir les gens. À Moncton, les organisateurs ont été surpris du nombre plus élevé que prévu de participants.

Une autre consultation est prévue mercredi soir à Fredericton et deux séances virtuelles auront lieu la semaine prochaine.

Avec les renseignements de Michèle Brideau et de Jacques Poitras