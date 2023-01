Évelyne Beaudin estime irréaliste de s’engager à éliminer les dépassements de coûts

Mardi, lors de la séance du conseil municipal, il a annoncé qu’il retirera sa demande si la mairesse s’engage formellement à ce qu’il n’y ait plus aucun dépassement de coûts dans son mandat. Il a également dénoncé le ton « relativement agressif » de certaines personnes quant à sa demande de moratoire.

Ce moratoire, selon lui, est nécessaire pour mieux comprendre ce qui explique les dépassements de coûts importants observés dans plusieurs projets d’infrastructures majeurs à Sherbrooke.

Lors de la séance du conseil municipal, le conseiller municipal a utilisé son temps de parole de à la fin de la séance pour lire une déclaration. Je n’ai accusé personne, je n’ai blâmé personne, j’ai simplement soulevé l’idée de s’arrêter un moment pour réfléchir et revoir notre processus d’évaluation des projets , a-t-il notamment mentionné.

« Madame la mairesse déclarait [lundi], avec sérieux, que depuis son arrivée à la mairie, cette situation n’existait plus et que les dépassements seraient dorénavant très bien contrôlés. Pourtant, ce sont les mêmes équipes et le même processus qui sont toujours en place. »