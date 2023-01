Le député de Drummond craint une hausse de l’attente pour toucher à l’assurance-emploi

Le bloquiste qualifie la nouvelle mesure, rapportée dans un article de La Presse la semaine dernière, d'incompréhensible. Il souligne qu’en cette période de l’année, les demandes d'assurance-emploi explosent entre autres en raison des travailleurs saisonniers.

Martin Champoux estime que de nombreux bénéficiaires de l'assurance-emploi risquent d'attendre encore plus longtemps avant de toucher leur dû, ce qui, pour lui, est inacceptable.

« J’ai beaucoup de difficulté à justifier à un citoyen qui m’écrit pour me dire que ça fait quatre, six, huit semaines qu’il n’a pas touché un sou de son assurance-emploi et qu’il a des enfants à nourrir, des enfants à habiller. »