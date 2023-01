Le projet de complexe aquatique à Charlesbourg « au point mort »

Bientôt deux ans après avoir annoncé la construction d’un complexe aquatique dans le nord de Charlesbourg, la Ville de Québec n’a toujours pas identifié le terrain où celui-ci verra le jour. De plus, aucun échéancier ni budget n’a encore été présenté. La deuxième opposition à l’hôtel de ville déplore le peu d’avancement du projet et exige des réponses de la part de l’administration Marchand.

Au printemps 2021, le maire de Québec d’alors, Régis Labeaume, avait fait part de l’intention de la Municipalité de construire d’ici 5 ans un complexe aquatique dans le secteur de la rue de la Faune.

Évalué à 20 millions $, le futur centre devait comprendre au moins deux bassins, des équipements spécialisés, des équipements ludiques et des salles de formation.

Au moment de l’annonce du projet de complexe aquatique, la Ville de Québec avait identifié quelques emplacements jugés dignes d’intérêt, dont le terrain de l’ancien Jardin zoologique et celui de l’aréna Réjean-Lemelin. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Vingt mois après le dévoilement du projet et une élection municipale plus tard, la Ville de Québec n’est toujours pas fixée sur l’emplacement du futur complexe.

Le projet de construction d’un centre aquatique dans le nord de la ville est toujours en cours d’analyse, notamment en ce qui a trait à l’identification d’un terrain propice et aux subventions gouvernementales qui permettraient la réalisation du projet , indique la Municipalité dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Pour l’instant, aucun échéancier n’est disponible et aucun budget n’a été projeté ni réservé pour le projet , précise-t-elle.

Du surplace

Le chef de la deuxième opposition et conseiller spécial auprès des élus d’Équipe priorité Québec, Patrick Paquet, juge que le projet devait être rendu à un stade plus avancé.

Dans le plan directeur aquatique qui a été déposé en mai 2021, on avait identifié un projet de 20 millions $. Puis là, deux ans plus tard, on n'a pas plus de détails. Moi, je trouve qu'on devrait être rendu beaucoup plus loin que ça dans le processus. [...] Tout est au point mort , déplore-t-il.

« J'ai comme l'impression que ce projet-là a comme été mis en dessous de la pile et qu’il fait du surplace depuis deux ans. » — Une citation de Patrick Paquet, chef d’Équipe priorité Québec

M. Paquet soutient qu'il y a un manque flagrant de piscines intérieures dans le nord de la ville.

Patrick Paquet déplore le peu d’information disponible par rapport au projet de complexe aquatique à Charlesbourg. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

La présidente du Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides, Sarah Demers, admet elle aussi être surprise et déçue par l'état d’avancement du dossier.

En mai 2021, c'était assez clair que ça allait être dans le coin de la rue de la Faune et tout d'un coup, on n'a plus d'emplacement, on n'a plus d'idées de quand est-ce que ça va arriver. Donc, c'est décevant un peu parce qu'on avait vraiment hâte de pouvoir avoir une piscine dans le nord de Charlesbourg puisque c'est un coin absolument non desservi par une piscine intérieure malheureusement , déplore Mme Demers en entrevue à Radio-Canada.

Accessibilité

Sur les 27 piscines intérieures qu’on retrouve sur le territoire de l’agglomération de Québec, on en compte 2 qui sont situées dans l’arrondissement de Charlesbourg, mais aucune au nord du boulevard Louis-XIV.

Les gens qui habitent dans notre quartier doivent descendre assez bas dans la ville pour pouvoir accéder à un cours de natation pour leurs jeunes enfants. C’est quand même important d'apprendre à nager à cet âge-là, pour la sécurité , fait valoir Sarah Demers.

Au moment d’annoncer le projet de complexe aquatique en 2021, la Ville de Québec avait fait savoir qu’elle comptait solliciter l’appui financier des municipalités voisines ainsi que des gouvernements fédéral et provincial.

C’est la raison pour laquelle le Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides a sollicité une rencontre avec son représentant à l’Assemblée nationale, le député caquiste de Chauveau, Sylvain Lévesque.

On compte 27 piscines intérieures sur le territoire de l’agglomération de Québec. Photo : Radio-Canada

De son côté, Équipe priorité Québec a l’intention, lors de la prochaine séance du conseil municipal prévue le 7 février, de présenter un avis de proposition afin de demander la tenue d’un comité plénier sur le projet de complexe aquatique.

Je pense qu'il y a des gens qui sont qualifiés, autant au niveau de notre division des loisirs et des sports qu’au niveau de notre division [...] de la gestion des immeubles [...] pour regarder l'inventaire, venir identifier le terrain qui va être approprié pour cette nouvelle construction-là et faire la planification des coûts, un peu comme ç’a été fait pour le nouveau poste de police, dont la construction sera terminée prochainement , explique Patrick Paquet.

C’est le conseiller municipal Éric Ralph Mercier, un élu d’Équipe priorité Québec, qui déposera l’avis de proposition. Le secteur de la rue de la Faune, qui était envisagé par l’administration Labeaume pour la construction du complexe aquatique, est situé dans le district des Monts, que représente M. Mercier.

Équipe priorité Québec prévoit aussi de déposer un avis de proposition demandant à la Ville d’inclure, à l’intérieur de son prochain Programme décennal d’immobilisations (PDI), des informations détaillées sur les projets que la Municipalité pense mener à terme dans un horizon de deux ou trois ans. Une sorte de Programme triennal d’immobilisation, ou PTI, à l’intérieur du PDI , précise Patrick Paquet.

Fiches fourre-tout

Sa formation politique reproche à l’administration Marchand de regrouper ses projets d’investissements à l’intérieur de fiches fourre-tout . C’est le cas, dit-il, du projet de complexe aquatique.

Celui-ci apparaît dans le Programme décennal d’immobilisations 2023-2032, mais uniquement dans la fiche du Plan directeur aquatique.

Une analyse des installations municipales avait permis à la Ville de constater que le secteur de la rue de la Faune est celui où l'accès à des piscines extérieures et intérieures est le plus limité. (Photo d'archives) Photo : iStock

La fiche ne mentionne pas d’échéancier ni de budget associé au projet, auquel on réfère dans des termes plutôt vagues : Le plan directeur de 2021 inclut la construction éventuelle d’un complexe aquatique.

Au lieu d'avoir des fiches qui sont très précises [sur des projets en particulier], on va avoir une fiche dans laquelle on inclut tout. On inclut les jeux d'eau, les piscines extérieures, les piscines intérieures… On inclut tellement de choses, et dans un montant qui est global, qu'on n'est pas capable de s’y [retrouver]. Pour le commun des mortels, là, c'est impossible , dénonce Patrick Paquet.

Il n'y a aucune cachette

Durant les séances du comité plénier portant sur le PDI 2023-2032, avant la période des Fêtes, les partis d’opposition et les journalistes avaient justement interpellé Bruno Marchand et son équipe sur les difficultés à suivre l’évolution de certains projets. Le maire n’y voyait aucun enjeu de transparence.

On fait périodiquement des rapports sur les sommes dépensées, les estimés. Quand il y a des surprises, on vous les communique. Il n’y a aucune cachette , avait-il assuré lors d’une mêlée de presse, le 1er décembre.

Avec la collaboration de Jean-François Nadeau