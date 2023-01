Ces élèves avaient soit échoué deux des trois matières de base [...] en 6e année ou [...] n’ont pas fait de 6e année du tout , selon un document fourni par le CSSRS .

Ces nombres sont plutôt stables depuis une dizaine d’années. De 2013 à 2022, le pourcentage d’élèves passant au secondaire sans les acquis de la sixième année a oscillé entre 7,6% et 10,8% au CSSRS .

Il est important de souligner que la vaste majorité des élèves qui font ce type de passage vers le secondaire se retrouvent dans des points de services ou des classes d’accueil au secondaire. Ces élèves sont donc rarement en classe dite "régulière". Cela permet donc à ces jeunes d’avoir un cheminement particulier et personnalisé tout en continuant de fréquenter les élèves de leur âge , souligne le Centre de services scolaire par écrit.

Il faut s’interroger sur l’accompagnement qu’on offre aux élèves

Le professeur d’enseignement au préscolaire et au primaire à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, Jonathan Smith, a confirmé au micro de Vivement le retour que les élèves ne peuvent présentement pas redoubler d'année plus d’une fois pendant leur parcours au primaire, comme le rapportait le journal La Presse mardi matin.

Quand on compare le redoublement avec d’autres mesures, comme la promotion automatique, il y a des recherches qui disent que la promotion automatique, qui consiste à faire passer systématiquement les élèves au niveau supérieur, ça se trouve au moins à préserver l’estime personnelle des élèves, et évite de séparer les élèves des pairs du même âge. [...] C’est ce qui nous a pas mal inspirés au début des années 2000. Là, il y a des chercheurs dans le monde, à l’étranger, qui nous disent que, finalement, on n’a peut-être pas tout à fait bien évalué les effets du redoublement, que les méthodologies qu’on utilisait à l’époque pourraient avoir certaines lacunes, et peut-être qu’il vaudrait mieux revenir au redoublement, en s’assurant d’avoir des mesures d’aide pour les élèves , explique-t-il.

Selon lui, faire passer des élèves en difficulté du primaire au secondaire sans faire de 6e année du tout , comme c'est le cas de certains élèves, comporte des risques.

On sait que les transitions scolaires sont des moments de grand stress pour les élèves. [...] On parle d’élèves qui ont des grandes vulnérabilités académiques, et on se trouve à leur faire vivre une transition alors qu’ils n’ont pas tout à fait les prérequis pour pouvoir vivre cette transition , soutient-il.