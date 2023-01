1,5 M$ en trois ans pour la création d’une Chaire de recherche en santé durable

Il s’agit d’un appui financier partagé entre le Centre intersectoriel en santé durable (CISD) de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Centre de recherche en santé durable du CIUSSS de la Capitale-Nationale affilié à l'Université Laval (VITAM).

La nouvelle chaire sera codirigée par deux scientifiques, Jean-Pierre Després, professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval, et Catherine Laprise, professeure au département des sciences fondamentales de l’ UQAC , ainsi que par deux citoyens, Nadine Arbour et Guy Poulin.

L’un des objectifs de cette chaire, qui rayonnera sur tout le Québec, est d'incorporer des approches de prévention et de promotion de la santé ciblant les saines habitudes de vie dans l'offre de services de proximité. Comme l'indique le communiqué, elle servira « à la refondation du système de santé et de services sociaux. »

Nous sommes particulièrement fiers de souligner que la Chaire adoptera comme leitmotiv l'écoute, la mobilisation et la concertation avec les personnes et groupes de personnes concernés afin de penser et de concevoir des projets de recherche et de transfert pour une santé durable et ainsi maximiser les retombées des investissements effectués dans ce secteur , indiquent Jean-Pierre Després et Catherine Laprise par voie de communiqué.

La chaire mettra aussi en place un programme de mentorat, de bourses et de subventions afin de stimuler la recherche dans le domaine de la santé durable.

Chaque année, un colloque provincial en santé durable ainsi qu’une école d’été seront aussi organisés à l'initiative de la chaire.

Le CISD de l' UQAC regroupe environ 260 membres.

Catherine Laprise est également titulaire de la Chaire de recherche en santé du Canada sur l’étude des déterminants génétiques de l’asthme.

Avec les informations de Michel Gaudreau