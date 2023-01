Musique de la côte Est : Lisa LeBlanc obtient quatre nominations

Lisa LeBlanc (quatre), les Hôtesses d’Hilaire (trois) et Caroline Savoie (deux) sont les artistes francophones les plus nominés au 35e gala de l’Association de la musique de la côte Est, qui sera présenté en mai à Halifax.

Lisa LeBlanc se retrouve en lice dans les catégories d’Enregistrement francophone de l’année avec son album Chiac Disco, d’Enregistrement populaire de l’année, d’Enregistrement de l’année par un(e) artiste solo et au prix du choix du public pour Artiste de l’année.

Les Hôtesses d'Hilaire Photo : Gracieuseté/Marc-André Belliveau

Le groupe les Hôtesses d’Hilaire pourrait repartir avec une statuette dans les catégories d’Enregistrement francophone de l’année pour son album Pas l’temps d’niaiser, d’Enregistrement rock de l’année et de Vidéoclip de l’année pour la chanson Save to say, sous la direction de Katrine Noël et Kevin McIntyre.

Caroline Savoie. Photo : Annie Diotte

Caroline Savoie a vu son nom apparaître dans les choix pour Enregistrement francophone de l’année et Enregistrement populaire de l’année avec l’opus Bruits blancs.

Laurie LeBlanc (Long WeekEnd), Plywood Joe (Et les mangeux de baloni) et P’tit Belliveau (Un homme et son piano) complètent les nominations dans la catégorie Enregistrement francophone de l’année.

Julie Aubé, auteure-compositrice-interprète. Photo : Radio-Canada

D’autres artistes francophones font partie des nommés dévoilés mardi. Il s’agit du groupe acadien/brayon du Madawaska La Patente (L’illusion d’la perfection, Enregistrement country de l’année) et de Julie Aubé, membre des Hay Babies, avec son premier album solo Contentement (Enregistrement folk de l’année).