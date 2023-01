Un registre ouvert mercredi à L’Anse-Saint-Jean pour une usine de traitement des eaux

Un registre sera ouvert de 9 h à 19 h à l’hôtel de ville et 132 signatures sont nécessaires pour forcer la tenue d’un référendum.

Le règlement d'emprunt pour financer le projet a été adopté par le conseil municipal la semaine dernière.

Des citoyens se mobilisent pour signer le registre parce qu'ils déplorent ne pas avoir reçu assez d'informations.

Marie-Francine Bienvenue, une résidente de L’Anse-Saint-Jean, estime que les citoyens manquent d’informations sur le projet et les coûts qu’il représentera pour les citoyens. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Dans les réunions d’information, on nous disait que c’était les promoteurs qui s’occupaient de l’usine pour traiter les eaux usées et puis que nous autres, que la municipalité aurait juste à faire l’entretien de l’usine, une fois construite , a raconté Marie-Francine Bienvenue, une résidente de L’Anse-Saint-Jean.

Trois projets

Le projet permettra de traiter au même endroit les eaux usées de trois projets de développement domiciliaire.

Il y a d’abord le développement immobilier Le Croissant, mené entre autres par Charles Lavoie et le triathlète Pierre Lavoie, qui est évalué à 32 M$. Il s’agirait du plus important projet des trois, avec 82 portes, selon Pierre Lavoie.

Les deux promoteurs n’ont pas voulu accorder d’entrevue enregistrée. Lors d’un entretien téléphonique, Pierre Lavoie a indiqué que le lancement du projet est lié à la construction de l’usine de traitement des eaux et qu’il ne pourrait probablement pas voir le jour si le projet est abandonné.

Jean-Marc Brassard, président du développement résidentiel Val-Anse Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Il y a également une nouvelle phase du développement résidentiel Val-Anse, piloté par le promoteur Jean-Marc Brassard. Il comprendrait 45 portes. Pour celui-ci, il n’y a plus de disponibilités et la liste d’attente est pleine. Le promoteur dit attendre la réalisation de l’usine pour pouvoir débuter le chantier. Le projet pourrait toutefois voir le jour même si le projet d’usine est abandonné, a indiqué M. Brassard.

Ce dernier estime que le projet est essentiel.

Je ne sais pas si ça a été mal expliqué par rapport à la municipalité, mais, veut, veut pas, ça prend ça. Puis, on est rendu là. Moi, je vois ça comme ça. [...] Moi, j’attends après eux autres , a-t-il conclu.

Le projet Val-Anse est situé près du Mont-Édouard, à L'Anse-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Finalement, le troisième projet est l’affaire du promoteur Sylvain Dufour.

Pour les résidents aussi

L’usine pourra aussi traiter les eaux usées des autres résidences du secteur. Ces citoyens devront se brancher au nouveau système de traitement des eaux, même s’ils possèdent une fosse septique aux normes.

Les promoteurs avaient l’intention d’installer chacun leurs systèmes. Donc après étude des demandes et des propositions des promoteurs, on s’est rendu à l’évidence que faire un développement, ou faire trois développements, avec trois systèmes différents, plus le système de la municipalité, ça devient complexe , a expliqué le maire de L’Anse-Saint-Jean, Richard Perron.

Richard Perron, maire de L’Anse-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les coûts auraient été trop élevés, selon la Ville. L’Anse-Saint-Jean a donc opté pour une seule usine et un partage des coûts du projet.

Il faut savoir que tous les contribuables de L’Anse-Saint-Jean se partageront la facture. Le montant, qui n’est pas encore connu, s’ajoutera au compte de taxes municipales. Il devrait cependant varier selon les secteurs, a indiqué le maire.

Une évaluation par les promoteurs

L’estimé de 3 M$ des coûts du projet est basé sur une estimation du projet Le Croissant. L’entreprise devra assurer la construction de l’usine de traitement, selon la résolution adoptée par le conseil de ville le 16 janvier.

Il n’y a aucune subvention dans ce projet du secteur alpin et il n’est pas lié à un projet semblable dans le secteur du village. Ce dernier est évalué à 18 M$, mais il comprend des travaux de réfection d’une rue. Il est financé à 95 % par Québec.

Encore des questions

Toutefois, de nombreuses questions demeurent pour les citoyens.

Ils disent qu’ils font un emprunt, à quel taux d’intérêt? Puis ils disent surtout que c’est tous, tous les citoyens qui doivent payer pour ce projet-là qui arrange les promoteurs. Ça a l’air gros. [...] On veut aller signer le registre à la municipalité pour qu’il y ait une vraie consultation citoyenne , a poursuivi Marie-Francine Bienvenue, qui a déjà été candidate à quatre reprises dans la circonscription de Dubuc.

Une séance d’information a été tenue en mai par la municipalité sur le projet. M. Perron affirme qu’il était déjà question alors que les citoyens assument une partie de la facture.

Le projet de station de traitement des eaux usées du secteur alpin permettra aussi de soutenir les projets futurs de villégiature autour du Mont-Édouard. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

En bout de ligne, ce n’est pas trois millions qui va être à la charge des citoyens [...]. Il faut soustraire les quotes-parts des promoteurs, la quote-part de la municipalité pour terminer avec environ 60 000 $ sur 20 ans qui va être subventionné via les taxes supplémentaires qui vont être ajoutées , a chiffré le maire.

Le maire Perron a expliqué que le coût que devrait assumer chaque promoteur serait calculé selon les besoins de chaque projet. On prend le coût de l’usine, le coût de l’usine est divisé par le nombre de mètres cubes qu’on va installer et ça donne un coût du mètre cube , a-t-il ajouté.

D'après un reportage de Myriam Gauthier