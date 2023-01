Santé sexuelle : la fermeture d’une clinique privée de Gatineau inquiète

Alors que la clinique privée spécialisée en santé sexuelle a fermé ses portes sans véritable annonce, plusieurs patients se sont retrouvés dans l'embarras. En conséquence, d'autres établissements du genre à Gatineau ont constaté une augmentation de la demande pour certains services.

C’est notamment le cas de la clinique des femmes de l’Outaouais, qui a vu le nombre d’appels entrants augmenter, et ce, pour toutes sortes de services. Concernant les tests Pap, la demande a triplé selon la directrice de la clinique, Patricia LaRue.

On essaie de s’ajuster, d'offrir le service, de dégager du temps aux infirmières, mais ça a été une demande non planifiée et très subite , déplore-t-elle.

Le test Pap consiste en un prélèvement de cellules du col de l’utérus afin de détecter les éventuels signes avant-coureurs d’un cancer de l’organe. Selon Mme LaRue, il est important de faire ce test au moins tous les trois ans.

Patricia LaRue , directrice générale de la Clinique des femmes de l'Outaouais Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Toutefois, les établissements ne sont pas nombreux à l’offrir dans la région, à en croire la directrice de la clinique. Habituellement, ce sont les médecins de famille qui offrent les services de test Pap pour leurs patientes, mais comme plusieurs femmes dans la région de l’Outaouais [n’en ont pas], elles restent [sans solutions].

Si la clinique des femmes offre le service, ses moyens sont toutefois limités face à l’augmentation de la demande provoquée par la fermeture de la clinique du Plateau. De nombreuses femmes se trouveraient ainsi orphelines de ce service dans la région de l’Outaouais.

Pour celles ayant accès à ce service, les délais pour accéder aux résultats s'élèvent à environ six mois actuellement, selon Mme LaRue.

Des conséquences pour la clientèle homosexuelle

Ça a été une réaction de surprise , lance de son côté Alain Faubert, intervenant auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Il confie avoir appris la nouvelle par l’intermédiaire d'un client qu’il avait recommandé à l’établissement, alors que cette décision était inattendue.

Lui-même visiteur habituel de la clinique, il explique que la fermeture a laissé les patients devant réaliser leurs tests de dépistage, telle que la prophylaxie préexposition (PPrE), sans indications concernant la poursuite de leurs démarches.

Si le Centre local de services communautaires (CLSC) a, par la suite, pris la relève, rien n’était vraiment structuré lors de la fermeture de la clinique privée du Plateau, ce qui a, selon M. Faubert, engendré beaucoup d’insécurité pour les usagers.

Alain Faubert, intervenant auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes Photo : Radio-Canada

Les clients de la clinique se sont retrouvés seuls avec leurs interrogations, affirme-t-il, sans savoir où aller ni vers qui se tourner, d’autant plus que ce type de services n’est pas offert par tous les professionnels de santé. Souvent, les médecins de famille ne sont pas intéressés [par la PPrE ], puisque cela rentre dans une spécialité , précise ainsi M. Faubert.

Si l’offre de service dans ce secteur n’est donc pas nécessairement universelle selon l'intervenant, il constate tout de même une collaboration grandissante entre les différentes entités, ce qui permet d’améliorer la prévention et les différents outils afin de lutter contre les infections transmissibles sexuellement.

Selon M. Faubert, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais serait d'ailleurs à travailler sur la formation d'une équipe dédiée au renouvellement des prescriptions pour la PPrE .

Par ailleurs, la Clinique santé sexualité du Plateau disposait d'un endocrinologue qui travaillait auprès des personnes transgenres. Dans le secteur de Gatineau, il ne reste à ce jour plus qu'un seul spécialiste du genre, celui-ci se trouvant à Buckingham.

Avec les informations de Nelly Albérola