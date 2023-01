Un concert colossal en avril pour les 90 ans de Willie Nelson

Le troubadour texan Willie Nelson fêtera ses 90 ans avec ses proches et sa famille lors d'un concert de deux jours à Los Angeles, les 29 et 30 avril, auquel participeront de nombreuses vedettes de la musique.

L’icône du country, détenteur de 10 prix Grammy, célébrera son anniversaire au Hollywood Bowl en compagnie de dizaines d’artistes dont Snoop Dogg, Beck, Lyle Lovett, Sheryl Crow, Kacey Musgraves et Norah Jones.

Le concert marquera également le retour sur scène de Neil Young. La légende canadienne du folk rock n’a pas joué devant public depuis 2019.

La Montréalaise Allison Russell s’est quant à elle dite honorée et ravie de faire partie de cet alignement stratosphérique dans une publication Instagram.

La Montréalaise Allison Russell s'est quant à elle dite honorée et ravie de faire partie de cet alignement stratosphérique dans une publication Instagram.

Né à Abbott, au Texas, en 1933, Willie Nelson lancera au mois de mars son nouvel album I Don't Know a Thing About Love, plus de 60 ans après son tout premier album solo, And Then I Wrote.

Un documentaire-fleuve consacré à sa vie et carrière, intitulé Willie Nelson & Family, a d’ailleurs récemment été présenté en première au Festival du film de Sundance.

L’auteur des succès On The Road Again, Crazy et Funny How Time Slips Away a obtenu cinq nominations en vue de la 65e cérémonie des Grammy Awards, qui se tiendra le 5 février.

Les billets pour le concert seront mis en vente le 28 janvier.