La pierre de Tyndall, unique au Manitoba, intronisée au patrimoine mondial des pierres

C'est grâce aux efforts du Musée du Manitoba et de l'Université de la Saskatchewan que la pierre de Tyndall, un calcaire riche en fossiles datant de 450 millions d'années, a été désignée comme patrimoine mondial des ressources de pierres par une sous-commission de l'Union internationale des sciences géologiques.

La pierre a servi dans la construction de nombreux édifices patrimoniaux partout au Canada.

Au Manitoba, on la trouve dans des édifices centenaires comme le Palais législatif ou le Palais de justice ainsi qu'à plusieurs endroits dans le quartier de la Bourse. Elle fait aussi bonne figure dans des emblèmes winnipégois de l'architecture moderne, comme le Musée des beaux-arts de Winnipeg et le Musée canadien pour les droits de la personne.

Le bâtiment du Palais de justice, au centre-ville de Winnipeg, est entièrement revêtu de pierre de Tyndall. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Les édifices du Parlement canadien à Ottawa, le Musée canadien de l'histoire à Gatineau, le Musée de la civilisation à Québec, le Palais législatif de la Saskatchewan, l'hôtel Banff Springs en Alberta et l'hôtel Empress à Victoria, en Colombie-Britannique, ont aussi cette pierre en commun.

La pierre de Tyndall est extraite uniquement à Garson, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Winnipeg. Elle est maintenant la seule pierre canadienne à faire partie de cette liste patrimoniale qui compte 32 sortes de pierres.

C'est un honneur. Il y a d'autres calcaires au Canada, mais il s'agit d'un gisement unique et la fossilisation est vraiment différente , explique la copropriétaire de la Carrière Gillis, la seule à exploiter cette pierre au Manitoba, Donna Gillis.

La pierre de couleur crème présente souvent une marbrure semblable à une tapisserie, due aux organismes marins vivant au fond d'une mer tropicale qui recouvrait autrefois la région, ce qui en fait un élément recherché en architecture.

Conservateur de la géologie et de la paléontologie au Musée du Manitoba, Graham Young se réjouit que les démarches aient porté fruit pour que la pierre manitobaine soit reconnue internationalement.

Nous avons ici quelque chose d'importance mondiale, les gens de Winnipeg ont grandi avec la pierre de Tyndall autour d'eux toute leur vie. Ça fait partie du mobilier, si vous voulez... et c'est un matériau qui est d'une grande utilité pour l'humanité , déclare-t-il.

La pierre de Tyndall offre plusieurs motifs aux architectes, dont Derrick Finch qui dit aimer jouer avec ses textures. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

De nouvelles possibilités pour la pierre de Tyndall?

Graham Young espère que cette reconnaissance aidera à faire valoir la pierre de Tyndall comme matériau de construction.

À l'ère moderne, nous devons également reconnaître que la pierre est un matériau de construction écologique. Il est durable et ne produit pas de gaz à effet de serre comme le fait le béton. Pourtant, il a des utilisations similaires au béton , soutient-il.

Architecte et chercheur à la Fondation d'architecture de Winnipeg, Jeffrey Thorsteinson espère aussi que la pierre de Tyndall regagne en popularité grâce à ce statut.

Elle n'est pas aussi populaire ces dernières années. Je pense que le coût est peut-être un facteur. Alors que la pierre était un matériau abordable à une certaine époque, elle est vue maintenant comme un luxe, dit-il.

Architecte à Winnipeg, Derrick Finch dit s'amuser avec cette pierre.

J'aime vraiment jouer avec la texture. On peut couper avec une scie, que ce soit une face très lisse, mais aussi on peut fendre à l'horizontale. On ne sait jamais ce qu'on va retrouver et la couleur qu'on va avoir. Du jaune, du doré, un peu de noir. Il y a une variété subtile ou prononcée, mais quand on joue avec ça sur des façades, on peut créer un beau visage pour des édifices , souligne-t-il au micro de l'Actuel.

