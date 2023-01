Radio Beauséjour acquiert l’hebdomadaire Le Moniteur Acadien au coût de 1 $

Radio Beauséjour est une corporation sans but lucratif composée des radios CJSE 89,5 FM de Shediac et Plus 90 FM de Dieppe. En plus de devenir le nouveau propriétaire du journal, elle prend possession de son site web moniteuracadien.com et de l’image de marque Le Moniteur Acadien.

Ce changement n’affectera pas la distribution, la vente et la couverture actuelle de l’hebdomadaire francophone fondé à Shédiac le 8 juillet 1867.

Cette transaction survient peu de temps après l’embauche de Jason Ouellette, ancien propriétaire du journal, à la direction générale de Radio Beauséjour.

À son avis, l’association du journal aux radios communautaires de Shediac et de Dieppe permettra de partager les ressources et de s’auto-promouvoir entre médias.

Jason Ouellette ajoute que faire passer Le Moniteur Acadien du secteur privé au secteur communautaire donnera ainsi un meilleur accès à des programmes de financement moins accessibles auparavant.

Le journal est maintenant distribué dans le comté de Kent ainsi qu’à Rogersville, Cap-Acadie, Memramcook et dans la région du Grand Moncton. Il partage le même territoire de diffusion que les radios CJSE et Plus 90.

Cette union consolidera plusieurs services et optimisera les déplacements et les couvertures, de l’avis de M. Ouellette.

Ensemble, les trois médias exercent quotidiennement une influence numérique sur environ 20 000 abonnés.

Bien que l’achat du journal soit désormais officiel, il pourrait s’écouler quelques mois pour que Le Moniteur Acadien et Radio Beauséjour consolident leurs opérations conjointes.