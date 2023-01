Un homme de Sudbury visé par des accusations de nature sexuelle

Dans un communiqué, la police indique avoir reçu en septembre 2022 deux plaintes distinctes de deux présumées victimes d’agression sexuelle impliquant le même homme qui était en position d’autorité lorsque les attaques alléguées se seraient produites.

Les faits reprochés se seraient produits entre janvier et septembre 2022, souligne la police, qui ne dévoile aucun détail additionnel sur l’affaire étant donné la nature sensible des événements et afin de protéger l’identité des plaignantes .

Après son enquête, la police a arrêté Anthony Corallo, le 19 décembre 2022.

Il fait face à trois accusations d’agression sexuelle et une accusation de menace de mort ou de causer des lésions corporelles.

Dans son communiqué, la police ajoute que son enquête la laisse croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes.

M. Corallo a été remis en liberté, mais devra respecter certaines conditions.

Il comparaîtra le 1er mars pour répondre de ses accusations.