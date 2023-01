Immigration francophone : la cible anfin atteinte, il faut travailler à l’augmenter

Lundi, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a annoncé que, pour la première fois, le gouvernement du Canada a atteint la cible fixée pour l’immigration francophone hors Québec.

En 2022, plus de 16 300 immigrants francophones se sont installés à l’extérieur du Québec, ce qui représente au total 4,4 % des immigrants. Là-dessus, 175 personnes se sont installées en Saskatchewan.

Pour le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, atteindre la cible fixée pour l’immigration francophone démontre la volonté et l’engagement politique du gouvernement fédéral pour la protection du français.

Denis Simard pense que la pandémie de COVID-19 a joué un rôle important dans cette réussite.

Ça démontre aussi qu’on est peut-être dans des temps irréguliers post-COVID. Il y avait beaucoup de dossiers qui étaient quand même avec Immigration et Réfugiés Canada, ils ont eu amplement de choix de pouvoir prendre des dossiers, puis on est content de voir ça , précise Denis Simard.

L'atteinte de cette cible est réclamée depuis des années par les dirigeants des organismes francophones un peu partout au pays, entre autres parce qu'ils voient l'immigration francophone comme une façon de contribuer à l'essor des communautés où le français est minoritaire. Cependant, cette cible n'avait jamais été atteinte en dépit de leurs nombreuses revendications.

Denis Simard fait remarquer que, si la cible avait été atteinte dès 2003, il y aurait maintenant 3000 nouveaux arrivants francophones de plus dans la province.

En avril dernier, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a demandé à Ottawa d'établir une nouvelle cible de 12 % pour l’année 2024. La FCFA souhaite ainsi, entre autres, rattraper les retards accumulés au fil des ans. Pour Denis Simard, il s’agit d’une cible réaliste.

C’est réalisable si on a la volonté politique. C’est réalisable si on en fait vraiment un programme international ou si on va à tout les pays souches francophones et on leur fait valoir les communautés francophones et acadiennes à l’extérieur du Québec. C’est réalisable si on travaille en partenariat avec les communautés pour se faire connaître , déclare Denis Simard.

En novembre dernier, lors du Rendez-vous fransaskois, l’ ACF s’était montrée critique face au gouvernement fédéral à l’égard des cibles d’immigration francophone qui n'étaient jamais atteintes.

De son côté, le gestionnaire du Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK), Ferdinand Bararuzunza, souhaite que les organismes communautaires soient impliqués davantage dans le processus d'immigration.

Le nombre d’arrivants francophones n’est pas suffisant pour combler les déficits chroniques qui ont eu lieu à travers les années , affirme Ferdinand Bararuzunza.

« Tout dépend de l'engagement politique, mais je dirais que rien n’est impossible là où il y a la volonté. » — Une citation de Ferdinand Bararuzunza, gestionnaire du Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan

