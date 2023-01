En 2022, aux Territoires du Nord-Ouest, six personnes sont décédées d’un empoisonnement aux drogues contaminées par du fentanyl ou du carfentanil, soit le double du nombre de décès enregistré pour 2021. Les autorités de la santé ténoise demandent à la population de redoubler de prudence.

L’entièreté des décès liés à une consommation d'opioïde au territoire l’année dernière se trouvait à Hay River, une communauté de 2380 habitants située près de la frontière albertaine et que les autorités de la santé ont qualifiée de porte d’entrée de la drogue au territoire.

Les autorités de la santé indiquent d’ailleurs que, dans la majorité des cas, la drogue provenait de l'extérieur du territoire.

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest, Kami Kandola, conseille à la population de toujours avoir de la Naloxone à portée de main. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Au moment de leur décès, les six personnes se trouvaient seules et ne possédaient pas de Naloxone, ce qui incite le coroner en chef de territoire, Garth Eggenberger, et la médecin hygiéniste en chef ténoise, la Dre Kami Kandola, à dresser une liste de recommandation.

Les autorités de la santé exhortent les habitants à ne pas consommer de drogues lorsqu'ils sont seuls et à se prémunir de plusieurs doses de Naloxone à cause du niveau de toxicité des substances qui circulent actuellement dans la région.

De ce que nous comprenons, ces personnes ne savaient pas que la drogue qu’elles avaient achetée contenait du fentanyl ou du carfentanil, alors leur mort est considérée comme un empoisonnement plutôt qu’une surdose , explique la Dre Kandola.

Garth Eggenberger, rappelle également que la Loi du bon samaritain est en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest, ce qui protège une personne qui viendrait en aide à une autre qui présente des signes de surdose.

Parfois, les gens ont l'impression qu'ils doivent nettoyer la scène du décès. Avec la Loi sur le bon samaritain, vous ne serez pas poursuivi pour ça. Nous sommes soucieux de savoirs pourquoi ces gens meurent [...], alors à l’avenir, laisser la scène tranquille , dit-il.

Tous les Ténois décédés après avoir consommé de la drogue contaminée au fentanyl ou au carfentanil se trouvaient dans la communauté de Hay River. Photo : Natalie Pressman/CBC

Il explique que lorsque les policiers parviennent à trouver des échantillons de la drogue qui a été consommée, celle-ci peut alors être testée pour déterminer son taux de toxicité. Sans cela, le Service du coroner doit utiliser des tests sanguins.

Jusqu’à présent, le fentanyl et le carfentanil, considérés par la santé publique comme l’un des opioïdes les plus toxiques connus, ont surtout été retrouvés dans de la cocaïne, mais un avis de santé publique datant de décembre fait mention d’opioïdes retrouvés dans du crack et du cannabis.

Un premier décès survenu en 2023 pourrait aussi être lié à l’utilisation de drogue, mais l’enquête du coroner devra se poursuivre avant que l’information ne soit confirmée.