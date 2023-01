Rouyn-Noranda adopte son plan d’aménagement du lac Osisko

L'objectif est de revitaliser le plan d'eau situé au centre-ville. La démarche a débuté avec la création du Collectif Territoire, il y a trois ans.

LES GRANDS THÈMES DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DU LAC OSISKO Le plan de la Ville comprend une centaine de mesures, séparées en six grands thèmes : Déployer une pratique de gestion optimale des eaux pluviales (PGO) dans les bassins versants du lac

Favoriser une appropriation quatre saisons du lac;

Conserver ou créer des corridors écologiques entre les différents milieux naturels de la ville et le lac;

Déployer une signalétique claire ainsi que du mobilier distinct et identitaire au pourtour du lac;

Favoriser la contemplation des attraits naturels du lieu;

Favoriser la revégétalisation des berges.

Dans le plan, on voit assez largement qu’il y a plusieurs actions, que ce soit l’aménagement de la phase 2 de la promenade Agnès-Dumulon, la protection de milieux naturels dans le secteur boisé à l’autre bout du lac, de la signalétique aussi pour favoriser le tourisme et créer des espaces de vie conviviaux. On veut aussi aller chercher des points de vue exceptionnels sur notre lac , énumère la conseillère municipale et présidente du comité du lac Osisko, Samuelle Ramsay-Houle.

L'anneau de glace sur le lac Osisko. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La première étape concrète sera de réaménager une partie de la presqu'île du lac Osisko. Une consultation est d’ailleurs organisée cette semaine à ce sujet.

L’espace estrade, l’espace petite scène : est-ce qu’on veut que ça reste là? Comment on voit aussi la grande place Edmund-Horne? On part en consultations pour ça , signale Mme Ramsay-Houle.

Un projet qui tombe à point

Le coût total des mesures prévues dans le plan directeur n’a pas été chiffré, mais la Ville est confiante de réussir à obtenir des subventions et des appuis du milieu pour mener à bien son projet.

Le lac Osisko de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Même si le plan directeur était prévu avant la crise de la qualité de l'air, Samuelle Ramsay-Houle admet que le projet de revitalisation tombe à point pour améliorer l'image de la ville.