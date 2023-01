Donald Brashear suspendu pour ses gestes commis à Saint-Ambroise

Mardi, les sanctions sont tombées. Il y a d'abord trois matchs de suspension pour l'attaquant du BlackJack de Wendake et un match de suspension pour Charles Duchesne, de l'équipe de Saint-Ambroise. Ce dernier avait frappé son assaillant avant la séquence filmée.

L’incident est survenu en troisième période, dans un match de la Ligue de hockey senior du Lac au Fleuve (LHSLF).

L'aréna Marcel-Claveau à Saint-Ambroise Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Dans une vidéo disponible sur Internet, on y voit l'ancien homme fort de la Ligue nationale, Donald Brashear, asséner plusieurs coups de poing à un joueur des Chalets Flamand de Saint-Ambroise.

Quelques instants plus tard, un autre joueur se fait frapper violemment par Donald Brashear.

La ligue, qui comprend deux autres équipes au Lac-Saint-Jean, n'est pas sanctionnée par Hockey Québec.

« Ça n’a plus sa place »

« Des gestes comme ça en 2023, ça n'a plus sa place », a martelé Mathieu Chamberland, entraîneur-chef des Chalets Flamand.

« Des gestes comme ça quand on essaie d'attirer des joueurs de talent, bien, je n'irais pas me faire casser le nez par Donald Brashear ou par qui que ce soit. » — Une citation de Mathieu Chamberland, entraîneur des Chalets Flamand

Mathieu Chamberland, entraîneur des Chalets Flamand. Photo : Radio-Canada

Il s’est dit déçu de la suspension qui a été accordée à Donald Brashear.

Je suis un petit peu déçu de ce qui a été fait par la ligue. On ne cautionnera jamais ce genre de geste. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir dans notre ligue, on a une belle ligue de hockey et un geste comme ça, c'est déplorable , a-t-il affirmé.

On a donné des suspensions qui se justifient avec notre jurisprudence qu'on a déjà dans notre ligue. Ce n'est pas la première fois qu'on a des situations comme ça, donc on a donné des suspensions qui se comparent à ce qu'on a déjà donné , a tempéré pour sa part Mathieu Caron, commissaire de la Ligue de hockey senior du Lac au Fleuve (LHSLF).

Antécédents

Ce n’est pas la première fois que Donald Brashear fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Le hockeyeur de 51 ans a été suspendu plusieurs fois en carrière, dans la LNH ou dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Dans sa décision, la LHSLF n'a pas tenu compte des suspensions appliquées dans les autres circuits.

Mathieu Caron, commissaire de la Ligue de hockey senior du Lac au Fleuve (LHSLF). Photo : Radio-Canada

Ce qui s'est passé dans le passé, nous, ça ne nous touche pas [...]. Pour l'équipe de Wendake, c'est un joueur qui a un leadership incroyable, c'est un joueur qui montre des trucs à ses partenaires et il va être dans les estrades et prendre des photos avec les jeunes , a renchéri Mathieu Caron, commissaire de la LHSLF .

L’incident survient quelques semaines après que le député libéral et ancien hockeyeur, Enrico Ciconne, ait déposé pour une seconde fois un projet de loi pour enrayer les bagarres dans les sports chez les jeunes de moins de 18 ans.

Donald Brashear a présenté ses excuses aux responsables de la ligue et dit regretter ses gestes. Le prochain match entre les deux équipes aura lieu le 11 février à Saint-Ambroise, date qui coïncide avec le troisième et dernier match de suspension du joueur.