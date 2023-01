Des Autochtones sont ravis de la clinique d’accès rapide pour les dépendances à Winnipeg

Le Manitoba investit 893 000 $ dans une nouvelle clinique d'accès rapide aux traitements des dépendances dirigée par les Autochtones, qui sera ouverte au printemps à Winnipeg dans le Aboriginal Health and Wellness Centre.

La clinique sera composée du personnel soignant et de travailleurs communautaires issus en majorité des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Un début de réponse à des besoins criants

L'annonce de la ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté du Manitoba, Sarah Guillemard, a ravi plusieurs familles ainsi que des travailleurs communautaires autochtones à Winnipeg.

La ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté du Manitoba, Sarah Guillemard, rappelle la nécessité de venir en aide aux personnes en situation de dépendance. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Lors de la conférence de presse, Billie Schibler, une aînée autochtone, a expliqué qu'elle a failli perdre ses deux fil à cause du manque de soutien aux personnes atteintes de dépendances.

« Je me souviens de la frustration de devoir attendre des heures et des heures aux urgences pour avoir des services, quand mon enfant a fait le choix de vouloir être aidé pour sortir de sa dépendance. » — Une citation de Billie Schibler, aînée autochtone vivant à Winnipeg

Billie Schibler affirme que cette clinique d’accès rapide va pouvoir répondre à un besoin criant de soins. Elle précise cependant que ce n’est qu’un début, et que d'autres mesures sont nécessaires.

Une approche communautaire spécifique

Monica Cyr (à droite) est directrice de recherche au Aboriginal Health and Wellness Centre à Winnipeg. La Dre Camiisha Mayes (à gauche) exercera dans la clinique d’accès rapide. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

La clinique propose des soins médicaux avec une approche culturelle et traditionnelle pour favoriser le processus de guérison des autochtones.

« La majorité du personnel sera autochtone afin de répondre aux besoins des Autochtones de la manière la plus adéquate. Avoir notre propre clinique permet de raconter notre histoire, de s’entraider ensemble pour soigner les traumatismes et donc indirectement, pour faciliter la réconciliation. » — Une citation de Monica Cyr, directrice de recherche au Aboriginal Health and Wellness Centre

Pour les gestionnaires du centre, cette approche favorise la connexion et le lien de confiance avec les personnes ayant besoin de soutien.

La clinique sera située sur l'avenue Higgins. Elle sera ouverte cinq jours par semaine avec des horaires étendus tôt le matin et tard en soirée. Elle ouvrira ses portes au printemps 2023 et pourra accueillir jusqu'à 2300 patients par an.

Il s’agit de la troisième clinique du genre à Winnipeg et de la septième au Manitoba. Les autres sont situées à Brandon, Thompson, Portage la Prairie et Selkirk.

Avec les informations de Ian Froese