Le milieu manufacturier veut séduire les jeunes 

En ce moment, on est vraiment en pleine décision de ce qu'on fait plus tard avec nos maths et tout, constate Jade Goose, une étudiante de troisième année du secondaire. Honnêtement, ça aide à savoir dans quel chemin tu veux t'en aller.

Des élèves du secondaire doivent bientôt faire leur choix de cours et penser à leur avenir. Il s’agit d’un moment idéal pour Teledyne de les inviter dans son usine de Bromont.

J'ai appris que c'est important de ne pas contaminer les pièces, puis que cette job-là est vraiment méticuleuse, vraiment précise. Ça a l'air compliqué, mais ça a l'air vraiment passionnant à la fois aussi , souligne Simon Gauthier, un étudiant de quatrième année du secondaire qui a pris part à la visite.

J'aimerais peut-être faire un stage ici, mais ça dépend, j'ai encore plein de temps pour voir , renchérit l’étudiant Philippe Messier.

Une quarantaine de postes restent à pourvoir à l'usine de Teledyne, à Bromont. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Teledyne espère un jour pouvoir les compter comme membres de son personnel. Une quarantaine de postes restent à pourvoir dans l’usine.

C'est quarante jeunes qui vont parler peut-être en revenant à la maison de dire "maman, papa, j’ai vu ça." Parler à un collègue, à un ami, à un cousin. Juste de faire circuler le nom, de faire parler de nous , explique la directrice des ressources humaines de l’usine, Christine Talbot.

Christine Talbot est directrice des ressources humaines de Teledyne DALSA. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

1500 postes à pourvoir en Estrie

Au Québec, 30 000 postes sont vacants dans le domaine manufacturier, causant des pertes financières de 7 milliards $ l'année dernière. En Estrie, ces chiffres s'élèvent à 1500 postes à pourvoir, pour des pertes financières de 121 millions $.

« Ça demeure un défi qui est là depuis plusieurs années, et qui est encore là aujourd'hui. C'est pourquoi on fait la semaine du manufacturier. C'est pour mieux rejoindre les jeunes, mieux communiquer. On a 380 jeunes qui vont visiter sept usines à travers le Québec cette semaine. » — Une citation de Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et exportateurs du Québec

Véronique Proulx est la présidente-directrice générale de Manufacturiers et exportateurs du Québec. Photo : Radio-Canada / Zoé

Même si certains manufacturiers embauchent des jeunes sans diplôme d’études secondaires, l’association encourage les élèves à rester sur les bancs d’école jusqu’à l’obtention de leur diplôme.

On privilégie bien sûr les gens qui arrivent avec une diplomation, et on travaille beaucoup avec les collèges et les centres de services scolaires pour offrir des stages aux étudiants pour encore une fois les inciter à finaliser leur parcours scolaire , souligne Véronique Proulx.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur