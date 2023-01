Du lait cru aurait causé la mort d’enfants dans un pensionnat pour Autochtones

Le document d’une quarantaine de pages tire cette conclusion grâce à des archives de l’Église catholique et des témoignages de survivants. Par exemple, les registres du pensionnat laissent entrevoir un taux de mortalité disproportionnellement élevé à Blue Quills.

Cette découverte permettrait de mieux comprendre les circonstances de la majorité des morts au pensionnat, comme l'estime la responsable de cette enquête, Leah Redcrow.

Avertissement : des informations contenues dans cet article pourraient être troublantes pour certains lecteurs.

Environ un enfant mourait chaque mois, a-t-elle révélé. Nos estimations les plus basses indiqueraient qu’il y a eu 396 [enfants décédés] ici pendant les 30 années de fonctionnement [du pensionnat].

La théorie de Leah Redcrow, qui est aussi la directrice de la Société Acimowin Opaspiw, l'organisme mandaté pour identifier les tombes non marquées du pensionnat, se base notamment sur le régime alimentaire des pensionnaires. Ces derniers buvaient souvent un verre de lait qui n'était pas pasteurisé pendant leur repas.

« [Des] enfants sont morts par centaine après avoir bu du lait cru non pasteurisé », a affirmé Leah Redcrow, lors d'une conférence de presse tenue dans la Nation crie de Saddle Lake mardi. Photo : Radio-Canada / François Joly

Le pensionnat avait une écrémeuse. Ce qu’il se passait, c'était que toute la crème était transportée [...] pour être pasteurisée [mais] le lait cru écrémé porteur de maladies [était utilisé] pour nourrir les enfants , a-t-elle déclaré en conférence de presse.

Les enfants avaient besoin d’un formulaire de santé avant leur admission au pensionnat, a ajouté Leah Redcrow. Ils étaient en bonne santé et il n’y avait aucune inquiétude pour leur santé. Soudainement, un mois plus tard, ils avaient une infection à la tuberculose et d'autres maladies fatales transmises par le lait qui ont causé leur mort prématurée.

Un très grand nombre d’enfants tombaient malades et mouraient. Pourtant, les administrateurs de l’école décédaient des décennies plus tard de vieillesse , a conclu la responsable de cette recherche.

Le lait cru comme vecteur de maladies

Leah Redcrow dit que le lait provenait d'un troupeau de vaches infectées par la tuberculose bovine qu'on gardait dans un enclos près du pensionnat. Selon Santé Canada, la tuberculose bovine était l'une des principales maladies chez l'humain et les animaux domestiques .

Des bactéries, telles que la salmonelle, la bactérie E. coli et la listeria, ont été décelées dans le lait cru et non pasteurisé. Ces bactéries peuvent entraîner une intoxication alimentaire et causer de très graves problèmes de santé , peut-on lire sur le site Internet de l’agence fédérale.

Toujours selon Santé Canada, le processus de pasteurisation permet d’éliminer les bactéries nuisibles en chauffant le lait.

Des écoliers de l'ancien pensionnat de Blue Quills à Saddle Lake, près de Saint-Paul. Il a fermé ses portes en 1970. Photo : Bibliothèque et Archives du Canada / Ministère de l'Intérieur/PA-046123

Le pensionnat a ouvert ses portes à Lac La Biche en 1890 avant de déménager dans la Nation crie de Saddle Lake en 1898, puis dans le comté de Saint-Paul en 1932. L’établissement a fermé définitivement en 1970.

Des images fournies à l'aide d'un radar pénétrant laissent présumer l'existence d'une fosse commune au cimetière Sacred Heart, dans la Nation crie de Saddle Lake.

Des travaux d'excavation seront entrepris cet été pour confirmer cette thèse. D'après Leah Redcrow, il y aurait deux autres fosses communes sur le terrain.

Le pensionnat pour Autochtones Blue Quill, le 15 août 1931, lors de son transfert à Saint-Paul, en Alberta. Photo : Archives provinciales de l'Alberta