En tournée pour le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime est de passage en Gaspésie

Il s'est tout d’abord arrêté au Casse-Croûte Le crève-faim, situé à Matane, pour rencontrer les militants conservateurs, avant de prendre la route pour Gaspé.

Une quinzaine de sympathisants sont venus mardi midi à la rencontre du chef, qui voulait entendre leurs préoccupations.

En entrevue, Éric Duhaime reconnaît que les résultats dans l'Est-du-Québec aux dernières élections ont été décevants dans l'ensemble pour le PCQ .

On a été moins présents. Et ça a paru dans les résultats des élections , indique-t-il.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec Photo : Radio-Canada

Éric Duhaime fonde toutefois de grands espoirs dans la circonscription de Matane-Matapédia.

On a quand même fini en avant du Parti libéral du Québec qui a eu des députés ici pendant longtemps. On a fini devant Québec solidaire. Il y a quand même eu un mouvement dans la circonscription : 8 % des gens nous ont appuyés, mais là il va falloir faire beaucoup mieux la prochaine fois , indique-t-il.

« Il faut se structurer, il faut s'organiser et c'est pour ça qu'on est ici. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Arrêt chez un restaurateur militant qui suscite le débat

Le Casse-Croûte Le crève-faim, où Éric Duhaime s'est arrêté mardi, a déjà fait parlé de lui durant la pandémie.

Le propriétaire, Yannick Ouellet, avait contrevenu aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement en refusant de demander le passeport vaccinal aux clients de sa cantine.

En novembre 2021, il a aussi distribué à travers La Matanie un dépliant contenant des informations sur la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants.

Ces renseignements sont jugés faux et douteux par une épidémiologiste.

Questionné à ce sujet, M. Duhaime a esquivé la question et a plutôt insisté sur le fait que les mesures sanitaires ont divisé la population.

Ces gens-là n’ont pas été de mauvaise foi, ils étaient désespérés. Dans bien des cas, il y a des gens qui ont perdu leur commerce. Il y a des gens qui ont perdu leur santé mentale. Il y a des gens qui ont vu leurs enfants décrocher de l'école ou avoir des problèmes d'apprentissage sérieux et, malheureusement, ces gens-là avaient, à tort ou à raison, l'impression d'avoir été abandonnés par leur gouvernement, que leur souffrance n'était pas importante , soutient-il.

La nécessité d’exploiter les ressources naturelles

Selon Éric Duhaime, la question de l’exploitation des ressources naturelles doit absolument inclure les acteurs et les élus locaux.

Ce n'est pas vrai que ce sont des écologistes de Montréal ou des fonctionnaires à Québec qui vont décider de ce qui se passe en Gaspésie. Je pense que c'est important d'avoir le pouls des gens de la région , explique-t-il.

Il croit que l’exploitation des ressources naturelles en Gaspésie doit continuer, mais qu’un équilibre entre développement économique et environnement est possible.

Il faut aussi faire travailler notre monde, il faut aussi continuer à exploiter nos ressources. On est extraordinairement riches en ressources; donc on ne peut pas dire au Québec : "On va arrêter d'exploiter nos ressources au nom de l'environnement" pendant que le reste de la planète va continuer à exploiter les siennes , indique-t-il.

Éric Duhaime a poursuivi sa tournée gaspésienne à Sainte-Anne-des-Monts mardi après-midi et la termine mardi soir à Gaspé.