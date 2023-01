Des infirmières praticiennes se voient comme une option pour désengorger les urgences

Alors que partout au pays on cherche des moyens pour améliorer l'accès aux soins de santé, certaines infirmières praticiennes se voient comme une option viable pour désengorger les urgences des hôpitaux. Mais les embûches sont encore nombreuses et plusieurs préfèrent offrir des soins dans des cliniques privées.

Tracy Ouellet est infirmière praticienne depuis 11 ans. Elle a ouvert une clinique privée à Edmundston pour ceux et celles qui ont besoin de soins de santé primaires et qui sont prêts à payer pour une consultation.

« Le besoin est vraiment là, des besoins criants... J'ai des diabétiques qui n'ont pas vu de médecin de famille depuis huit ans. Ils arrivent ici et ils n'ont jamais eu de prise de sang. » — Une citation de Tracy Ouellet, infirmière praticienne

Tracy Ouellet croit que les infirmières praticiennes pourraient prendre en charge certains types de patients que les médecins voient normalement dans les urgences des hôpitaux et ainsi améliorer l'accès aux soins de santé.

L'infirmière praticienne Tracy Ouellet. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'infirmière praticienne, comme les états grippaux, les petites douleurs abdominales ou ajuster la pression. Ce sont toutes des choses qu'on peut faire qui pourraient vraiment libérer au niveau des attentes au centre d'urgence , explique-t-elle.

Guy Labrecque aime mieux avoir recours à une infirmière praticienne au privé que d'attendre des heures à l'urgence.

Selon Tracy Ouellet, les infirmières praticiennes pourraient prendre en charge certains types de patients que les médecins voient normalement dans les urgences. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Ce ne sont pas tous les cas qui nécessitent d'aller aux urgences , dit celui qui fréquente la clinique privée de Tracy Ouellet.

Prudence dans la communauté médicale

Mais dans la communauté médicale, on invite à la prudence. La formation reçue par les infirmières praticiennes n'est en aucun cas équivalente à celle d'un médecin de famille. Bien que les deux rôles se complètent bien et puissent travailler ensemble pour améliorer les soins aux patients, il est incorrect et imprudent de les voir comme interchangeables , soutient la présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, la Dre Michèle Michaud, qui appuie néanmoins l'augmentation du nombre de postes d'infirmières praticiennes dans la province.

De nombreux dossiers de patients ont été accumulés en 11 années de pratique privée chez l'infirmière praticienne Tracy Ouellet. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Mais une plus grande collaboration avec les médecins est essentielle pour contrer la crise en santé, estime le groupe Infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick.

« On n’a jamais déclaré que les infirmières praticiennes sont interchangeables avec les médecins. » — Une citation de Chantal Ricard, du groupe Infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick

Les infirmières praticiennes n'essaient pas non plus d'empiéter sur le travail des médecins. Les deux fournissent un grand nombre de mêmes services et de types de soins. Mais comme nos collègues ont mentionné, nous sommes certainement complémentaires. Et nous voulons être là, dans l'équipe, et fournir les soins nous autres aussi , estime Mme Ricard.

Chantal Ricard espère donc qu'avec une meilleure collaboration, les patients en sortiraient gagnants.

