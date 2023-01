9 M$ d’investissements pour quatre projets touristiques en Estrie 

Le Spa Eastman a notamment pu bénéficier de 3,5 M$ pour construire deux nouveaux pavillons hôteliers. L’un d’eux permettra d’accueillir des visiteurs dès février, et l’autre sera prêt pour l’été.

Le but de construire ça était vraiment de créer un univers complètement écologique, du développement durable, souligne la présidente-fondatrice du Spa Eastman, Jocelyna Dubuc. On consomme dans ce pavillon-là trois fois moins d’eau.

Il peut y avoir des planifications stratégiques qui se font ici, parce qu’on a une magnifique salle pour mettre nos ateliers. Il va y avoir des groupes en yoga, en méditation , ajoute-t-elle, ravie.

Jocelyna Dubuc, la présidente et fondatrice du spa Eastman.

Le Zoo de Granby reçoit une grande part du gâteau. Québec accorde 3,4 M$ pour construire un nouvel habitat extérieur pour les mandrills et un parcours aérien. La subvention permettra également de réaménager le bassin aquatique Booshikë.

Pour le parc aquatique, on refait une de nos plus anciennes installations. Une installation très populaire pour nos jeunes enfants. Ça va être la première qui va être accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça va être une première au Québec , soutient le vice-président du zoo, Samuel Grenier.

Québec donne aussi un coup de pouce à de nouveaux venus dans la région. Bora Boréal compte ouvrir six chalets flottants sur le lac Batley, à Bury, d’ici l’été.

C’est un projet d’hébergement flottant sur l’eau, sur un terrain privé. Les chalets sont à l’énergie solaire. On limite aussi la consommation d’eau de la clientèle, on veut sensibiliser les gens à ça , indique Nicolas Robitaille, le copropriétaire de l’entreprise.

La ministre du Tourisme espère bien que ces nouvelles chambres seront occupées par une clientèle américaine.

« C’est entre le Québec et la côte est américaine qui a le plus grand nombre de voyageurs qui franchissent la frontière en automobile. On est à 1,7 million de passages frontaliers cette année. Je pense qu’on a un potentiel énorme. »