Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot remet 9 000 $ à Moisson Outaouais

C’était important pour nous d’appuyer cette cause. J’ai eu la chance de grandir dans une famille, avec mon frère et mes parents, qui avait de la nourriture sur la table tous les soirs et d’être bien nourri. Je voulais aider des gens qui ont moins de chance , a souligné le joueur dans les locaux de l’organisme.

« On a la chance de faire plusieurs choses dans la ville d’Ottawa, mais c’est important pour moi de venir ici du côté du Québec aussi. » — Une citation de Thomas Chabot, Sénateurs d'Ottawa

Chabot s’était engagé à offrir un montant à Moisson Outaouais pour chaque point marqué pendant ses rencontres du mois de décembre. Il a récolté 10 points dont 6 buts en 14 rencontres pendant le mois.

Au cours des prochaines années, beaucoup de buts des Sénateurs passeront par Tim Stützle, Thomas Chabot et Alex DeBrincat. Photo : Getty Images / Chris Tanouye/Freestyle Photo

Pour lui c'était important d'appuyer une cause locale et un plaisir supplémentaire d'aider un organisme québécois.

On ne se cachera pas qu’on s’est éloigné [du côté communautaire] pendant les deux années de pandémie. C’est bien d’avoir la chance de retourner sur le terrain et de venir ici. On veut continuer d’aider le plus possible la communauté à Ottawa et Gatineau. On a essayé de récolter le plus d’argent possible et on a eu la chance d’avoir des partisans qui ont donné pour la cause aussi. Je suis content de ce qu’on a accompli , a souligné Chabot.

Les banques alimentaires ont toujours des besoins criants depuis quelques années et c'était d'autant plus vrai lors des Fêtes. Moisson Outaouais vient en aide à près de 20 000 personnes chaque mois.