280 dossiers en attente d’évaluation à la DPJ au Saguenay-Lac-Saint-Jean

280 dossiers sont actuellement en attente d’évaluation à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a confirmé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) mardi en fin de journée.

Plus tôt en journée, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean faisait état de 300 dossiers en attente.

La liste d’attente peut s'étirer sur des semaines et même des mois.

Depuis quelques mois, une importante hausse des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse se fait ressentir. Nous avons reçu 163 signalements de plus que l'an passé, à pareille date , a mentionné par courriel Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications et relations médias au CIUSSS

Au 5 novembre, l'attente moyenne pour obtenir une évaluation se situait à 39 jours, alors que la cible se situe à 21. C'est ce qu'indiquait mardi le Tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Nous tenons à préciser que l'ensemble des cas urgents et prioritaires (c’est-à-dire les code 1 et code 2) sont pris en charge immédiatement et en tout temps , a enchaîné Mélissa Bradette.

À l’échelle provinciale, ce sont 5000 dossiers qui sont en attente.

Inquiétudes

Les professionnels sont inquiets pour la santé, la sécurité et le développement des jeunes

Pour eux, s'agit d'une situation alarmante.

Ça fait des années, ça fait des mois, des semaines qu'on le répète. On ne comprend pas. Parfois, ce qu'on dit, c'est que la maltraitance des enfants, c'est un enjeu de santé publique, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Si la maltraitance était un virus, on serait en situation d'urgence , a dénoncé Karine Ferland, représentante nationale pour l' APTS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Karine Ferland, représentante nationale pour l'APTS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Elle rappelle que les intervenants vivent avec la pression des listes d'attente et du temps supplémentaire.

Depuis plusieurs semaines, les intervenants de la DPJ travaillent extrêmement fort afin de faire diminuer le nombre de dossiers en attente et sont nombreux à donner davantage de leur temps , a reconnu Mélissa Bradette.

L’ APTS déplore aussi le manque de personnel.

Selon Karine Ferland, les recommandations du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse n'ont pas vraiment été appliquées.

Elle constate aussi que plusieurs membres finissent par quitter la DPJ en raison de la charge de travail et de la pression.

Il y a tellement du personnel d'expérience qui a quitté la protection de la jeunesse dans les dernières années. Il faut travailler sur la rétention de personnel. Il faut qu'ils reviennent, ces gens-là. Mais il faut qu'ils aient les conditions. Il faut baisser leur charge de travail. Il faut baisser cette pression-là. Ils supportent à bout de bras toute la pression des enfants. Ça n'a aucun sens , a ajouté Karine Ferland.

Dans sa réponse envoyée en fin de journée, le CIUSSS a dit avoir ajouté du personnel.

Pour nous aider à répondre à l’augmentation de la demande, nous avons procédé dans les dernières semaines à l’ouverture de 10 postes, en surplus de l’équipe actuellement en place. Ces nouvelles ressources sont arrivées à la fin du mois de décembre , a dévoilé Mélissa Bradette.

Des délais dénoncés

De son côté, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) dénonce les délais de traitement depuis des années.

Le président de la Commission des droits de la personne Philippe-André Tessier Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'organisation rappelle que des délais peuvent accentuer la situation de vulnérabilité des enfants concernés.

Dans certains cas, la situation peut s'aggraver pendant le délai d'attente.

C'est ça qui est très préoccupant dans les circonstances, c'est que ce délai peut causer qu'on échappe des cas, des enfants, des dossiers. Et effectivement, si on dit que les enfants sont notre priorité au Québec, il ne faut pas en échapper une à ce moment-là. C'est un peu ça la mission que la Direction de la protection de la jeunesse s'est vue confier par la loi. Et présentement, c'est très difficile pour eux d'atteindre cet objectif , a affirmé pour sa part Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ .

Selon le CIUSSS , des mesures peuvent être prises durant la période d'attente.

D'autres programmes et services de la première ligne en jeunesse peuvent être déployés pendant cette période d'attente dans certaines familles afin d'agir plus rapidement, dans l'attente de l'évaluation , a conclu la porte-parole du CIUSSS .

Des intervenants volontaires sont aussi venus en renfort à la DPJ régionale.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson